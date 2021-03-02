Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kişilik testi: Resimdeki insanlardan öncelikle hangisine yardım edersiniz?

Kişilik testi: Resimdeki insanlardan öncelikle hangisine yardım edersiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 02.03.2021 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kişilik testi: Resimdeki insanlardan öncelikle hangisine yardım edersiniz?

Objelere verdiğimiz anlık tepkiler aslında bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatır. Bu görsel üzerinden vereceğiniz cevapların kişiliğinizi ele verdiğini biliyor musunuz? Siz farkında olmasanız da yanıtlarınız ve görsel baktığınızda ilk dikkat çeken detaylar kişiliğinizi anlatıyor.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda nesneleri algılama biçimleri tamamen beynin çalışma şekliyle alakalıdır. Görüş açınız aslında sahip olduğunuz kişilik özelliklerini ortaya çıkartır. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bu teste vereceğiniz ilk cevap bilinçaltınızın gizemli kapılarını aralıyor.

Teste konu olan görsel aslında bir hastane koridorunda yaşanan bir olayı anlatıyor. Sorumuz ise oldukça basit: Bir hastane koridorunda yardımınıza ihtiyacı olan 4 kişi var. Numaralandırılmış insanlar arasından hangisine ilk önce yardım ederdiniz?

CEVAPLAR AŞAĞIDA

1

Eğer 1 numaradaki yaşlı teyzeyi tercih ettiyseniz; katı ahlaki değerlere sahipsiniz ve geçmişten bugüne taşınan geleneklere saygı duyuyorsunuz. Problemlere her zaman rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşıp asla düşünmeden hareket etmiyorsunuz. Mantık sizin için duygulardan daha ön planda yer alıyor.

2

Eğer 2 numaradaki çocuğu tercih ettiyseniz; hassas bir yapınız var ve daha önce birkaç kez başkaları tarafından incitilmişsiniz. Arkadaşlarınız her daim sizin yanınızda kendilerini rahat hissediyorlar çünkü çevrenizdekilere karşı fazlasıyla fedakarsınız. Yakın çevrenizin bir derdi ya da sıkıntısı olduğunda ilk olarak size ulaşıyor. Hatta siz anlatılan problemleri kendi sorunlarınız gibi benimseyerek çözmek için uğraşıyorsunuz.

3

3 numaradaki sakat adamı tercih ettiyseniz; anı yaşamaktan, iyi vakit geçirmekten hoşlanan bir yapınız var. Yaygaradan hoşlanmazsınız ve asla insanların size söylediklerinden fazlasını yapmazsınız. Doğuştan liderlik özelliklerine sahipsiniz. Monotonluk hayatınızda kabul edemeyeceğiniz tek noktadır. Yaşamdan keyif almayı bilen ve plan yapmayı sevmeyen bir yapınız var.

4

4 numaradaki hemşireyi tercih ettiyseniz; uyumlu ve iyimser birisiniz. Hayatın her zaman rengarenk taraflarını görmeyi tercih ediyorsunuz ve sorunları nadiren önemsiyorsunuz. İletişim konusunda oldukça başarılı bir yapınız var. İnsanlarla bağlantı kurmanın mutlaka bir yolunu buluyorsunuz.

Kişilik testi: Resimlerde gördükleriniz karakteriniz hakkında ipuçları verir! Bu resimde ilk olarak ne görüyorsunuz?Kişilik testi: Resimlerde gördükleriniz karakteriniz hakkında ipuçları verir! Bu resimde ilk olarak ne görüyorsunuz?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
4 yıl ıssız adada tek başına! Robinson Crusoe’un ilham kaynağı4 yıl ıssız adada tek başına! Robinson Crusoe’un ilham kaynağı
Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

+18 film vizyona girmeden olay oldu!

+18 film vizyona girmeden olay oldu!

Ele ele tutuşma şekliniz ilişkinizi belirler

Ele ele tutuşma şekliniz ilişkinizi belirler

Evsiz çifte şaşırtan sürpriz! 24 yılın sonunda evlendiler

Evsiz çifte şaşırtan sürpriz! 24 yılın sonunda evlendiler

Etkili olduğu kadar ürkütücü! Akılalmaz psikolojik deney

Etkili olduğu kadar ürkütücü! Akılalmaz psikolojik deney

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi!

Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi!

Bu kadar acımasızı görülmedi! Dünyanın en korkutucu deneyi

Bu kadar acımasızı görülmedi! Dünyanın en korkutucu deneyi

Diğer Haberler

4 yıl ıssız adada tek başına yaşayan adam Alexander Selkirk’in hikayesi Robinson Crouse’a ilham oldu!

4 yıl ıssız adada tek başına! Robinson Crusoe’un ilham kaynağı

Gizemli sanatçı Banksy’nin yeni eseri cezaevi duvarında ortaya çıktı!

‘Hapishaneden kaçış’ resmini ironik bir yere çizdi

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 2 Mart tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

TV yayın akışı 2 Mart 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

2 Mart 2021 Salı: TV yayın akışı...

Çukur ve Yasak Elma yarışı... 1 Mart 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

“Akla karayı seçmek” deyiminin anlamı nedir? Akla karayı seçmek deyiminin gerçek hikayesi...

Akla karayı seçmek deyiminin ağır hastalara dayanan hikayesi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.