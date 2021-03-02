Kişilik testi: Resimdeki insanlardan öncelikle hangisine yardım edersiniz?

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda nesneleri algılama biçimleri tamamen beynin çalışma şekliyle alakalıdır. Görüş açınız aslında sahip olduğunuz kişilik özelliklerini ortaya çıkartır. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bu teste vereceğiniz ilk cevap bilinçaltınızın gizemli kapılarını aralıyor.

Teste konu olan görsel aslında bir hastane koridorunda yaşanan bir olayı anlatıyor. Sorumuz ise oldukça basit: Bir hastane koridorunda yardımınıza ihtiyacı olan 4 kişi var. Numaralandırılmış insanlar arasından hangisine ilk önce yardım ederdiniz?

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Eğer 1 numaradaki yaşlı teyzeyi tercih ettiyseniz; katı ahlaki değerlere sahipsiniz ve geçmişten bugüne taşınan geleneklere saygı duyuyorsunuz. Problemlere her zaman rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşıp asla düşünmeden hareket etmiyorsunuz. Mantık sizin için duygulardan daha ön planda yer alıyor.

Eğer 2 numaradaki çocuğu tercih ettiyseniz; hassas bir yapınız var ve daha önce birkaç kez başkaları tarafından incitilmişsiniz. Arkadaşlarınız her daim sizin yanınızda kendilerini rahat hissediyorlar çünkü çevrenizdekilere karşı fazlasıyla fedakarsınız. Yakın çevrenizin bir derdi ya da sıkıntısı olduğunda ilk olarak size ulaşıyor. Hatta siz anlatılan problemleri kendi sorunlarınız gibi benimseyerek çözmek için uğraşıyorsunuz.