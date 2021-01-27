Görselde ilk gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Kişilik testleri de bilinçaltının su yüzüne çıkmasına yardımcı olan sınavlar gibidir. Bu nedenle sizleri eğlenceli bir oyun oynamaya davet ediyoruz. Bu görselde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? Yanıtınıza göre yapılan kişilik çıkarımlarını okumayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. ZEBRA Gördüğünüz ilk hayvan zebra ise bu sizin komik, etkili ve karizmatik bir kişiliğe sahip olduğunuzu işaret eder. Girdiğiniz her ortamda dikkat çekmeyi başarıyorsunuz. Pozitif enerjinizle ortamların aranılan insanı halini almışsınız. İletişim becerinizin yüksekliği diğer insanlardan ayrılmanızı sağlıyor. Hayatınız boyunca monotonluktan kaçınmışsınız. Yeniliklere açılan kapı adeta hayatınızın ışığıdır. KEDİ Önce kediyi fark ettiyseniz, konuşmayı pek sevmeyen kişi olduğunuzu söyleyebiliriz. Hatta insanlar sizinle ilk tanıştığında çoğu zaman utangaç bir yapıda olduğunuz çıkarımını yapar. Bu çekingen tavrınızın altında aslında aksiyonun ortasında olmak yerine olayları uzaktan izlemeyi ve analiz etmeyi tercih eden tutumunuz yatar. Çevrenizdeki insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü içtenlikle umursamıyorsunuz ve başkalarının da size aynı şeyi yapmasını tercih ediyorsunuz. Kendi kurallarınızı kendiniz belirlersiniz ve onlara uyarsınız.

ÖRDEK İlk önce ördeği gördüyseniz iyimserlik abidesi olduğunuzu söylebiliriz. Sizin için bardağın yarısı dolu ya da yarısı dolu değil, her zaman taşıyor. Anı yaşıyor ve hayatı dolu dolu test etmeyi seviyorsunuz. Yeni yerler keşfetmekten, yeni beceriler öğrenmekten keyif alıyorsunuz ve merakınızın kesinlikle sınırı yok. KOALA Gördüğünüz ilk hayvan koala ise çok sakin bir yapınız olduğunu belirtmemiz gerekir. Çok nazik, duyarlı, şefkatli ve düşünceli bir insansınız. Arkadaşlarınızın yardıma ihtiyacı olduğunda ilk olarak size ulaşıyor ve siz adeta çözüm üretici olarak bütün sorunları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Kendi hayat hızınız içinde keyif aldığınız şeyleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Sizin için ideal bir akşam rutinini çoğu zaman güzel bir film ya da yağmur eşliğinde okunan bir kitap oluşturuyor. FİL Fil ilk gördüğünüz hayvan ise etrafınızdaki her şeyi derinden umursadığınızı ve önemsediğinizi söylemeliyiz. Sadık, sorumluluk sahibi birisiniz ve aileniz ve arkadaşlarınız her zaman size güvenebilir. Aileniz ve arkadaşlarınız her zaman birinci önceliğinizdir ve etrafınızdaki insanlar iyi hissettiğinde kendinizi iyi hissedersiniz.