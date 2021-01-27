Görselde ilk gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Kişilik testleri de bilinçaltının su yüzüne çıkmasına yardımcı olan sınavlar gibidir. Bu nedenle sizleri eğlenceli bir oyun oynamaya davet ediyoruz. Bu görselde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? Yanıtınıza göre yapılan kişilik çıkarımlarını okumayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz.
Gördüğünüz ilk hayvan zebra ise bu sizin komik, etkili ve karizmatik bir kişiliğe sahip olduğunuzu işaret eder. Girdiğiniz her ortamda dikkat çekmeyi başarıyorsunuz. Pozitif enerjinizle ortamların aranılan insanı halini almışsınız. İletişim becerinizin yüksekliği diğer insanlardan ayrılmanızı sağlıyor. Hayatınız boyunca monotonluktan kaçınmışsınız. Yeniliklere açılan kapı adeta hayatınızın ışığıdır.
Önce kediyi fark ettiyseniz, konuşmayı pek sevmeyen kişi olduğunuzu söyleyebiliriz. Hatta insanlar sizinle ilk tanıştığında çoğu zaman utangaç bir yapıda olduğunuz çıkarımını yapar. Bu çekingen tavrınızın altında aslında aksiyonun ortasında olmak yerine olayları uzaktan izlemeyi ve analiz etmeyi tercih eden tutumunuz yatar. Çevrenizdeki insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü içtenlikle umursamıyorsunuz ve başkalarının da size aynı şeyi yapmasını tercih ediyorsunuz. Kendi kurallarınızı kendiniz belirlersiniz ve onlara uyarsınız.
İlk önce ördeği gördüyseniz iyimserlik abidesi olduğunuzu söylebiliriz. Sizin için bardağın yarısı dolu ya da yarısı dolu değil, her zaman taşıyor. Anı yaşıyor ve hayatı dolu dolu test etmeyi seviyorsunuz. Yeni yerler keşfetmekten, yeni beceriler öğrenmekten keyif alıyorsunuz ve merakınızın kesinlikle sınırı yok.
Gördüğünüz ilk hayvan koala ise çok sakin bir yapınız olduğunu belirtmemiz gerekir. Çok nazik, duyarlı, şefkatli ve düşünceli bir insansınız. Arkadaşlarınızın yardıma ihtiyacı olduğunda ilk olarak size ulaşıyor ve siz adeta çözüm üretici olarak bütün sorunları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Kendi hayat hızınız içinde keyif aldığınız şeyleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Sizin için ideal bir akşam rutinini çoğu zaman güzel bir film ya da yağmur eşliğinde okunan bir kitap oluşturuyor.
Fil ilk gördüğünüz hayvan ise etrafınızdaki her şeyi derinden umursadığınızı ve önemsediğinizi söylemeliyiz. Sadık, sorumluluk sahibi birisiniz ve aileniz ve arkadaşlarınız her zaman size güvenebilir. Aileniz ve arkadaşlarınız her zaman birinci önceliğinizdir ve etrafınızdaki insanlar iyi hissettiğinde kendinizi iyi hissedersiniz.
Önce ayıyı fark ettiyseniz çok mantıklı, muhafazakar ve gelenekselci bir yapınız var. Yüksek değerlere sahipsiniz ve hayatınızı inşa ettiğiniz bu sınırlar içinde yaşıyorsunuz. Sessiz ve gözlemci bir yapınız var. Bu nedenle sizi yoran ortamlardan uzak durmaya çalışıyorsunuz. Kurallara ve düzenlemelere inanıyorsunuz ve spontane kararlar kesinlikle sizin tarzınız değil.
Zürafa gördüğünüz ilk hayvan ise, sosyal ilişkileri güçlü bir insansınız. Konuşmayı ve yeni insanlarla tanışmayı çok seviyorsunuz. Yeni girdiğiniz ortama hemen uyum sağlayabilecek ılıman bir yapınız var. Aynı zamanda yumuşak başlı ve alçak gönüllüsünüz. Hayatınızın rutinler içinde gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Hatta sırf bu nedenle sık sık hobilerinizi dahi değiştiriyorsunuz.
Önce domuzu gördüyseniz, çok bağımsız ve özgür ruhlu olduğunuzu belirtmeliyiz. Çok keskin bir zekanız ve bu yüzden kendiniz için gereksiz gördüğünüz işlere harcayacak zamanınız yok. Küçük ayrıntılara dikkatiniz, parlak hafızanız ve olağanüstü analitik becerileriniz, sizi her tür araştırmayla ilgili her şeyde çok etkili hale getirebilir. Dışa dönük denemezsiniz ancak insanlarla çok iyi geçinirsiniz.
Tavşan gördüğünüz ilk hayvan ise yaratıcı, enerji dolu ve mutlu bir insan olduğunuza işaret eder. Gittiğiniz her ortama neşe ve kahkaha götürüyorsunuz. Çok düşüncelisiniz, empati kuruyorsunuz ve insanların gülüşünü görmekten hoşlanıyorsunuz. Bulaşıcılık derecesinde bir mutluluk ağınız var. Bu durum kimi zaman sizi içten içe yorsa da asla bu yapınızdan ödün veremiyorsunuz.
Aslan, gördüğünüz ilk hayvan ise doğuştan bir lidersiniz. Ortak bir hedefe ulaşmak için insanlar sizi doğal bir şekilde takip eder. Ancak bazı durumda bu liderlik vasıflarınız insanlar üzerinde baskılayıcı bir yola dönüşebilir. Hiçbir zorluktan korkmuyorsunuz. Çok rekabetçisiniz ve olağanüstü stratejik becerilere sahipsiniz.
İlk gördüğünüz hayvan baykuş ise kendi başınıza çalışmayı seven bir yapınız olduğunu belirtmeliyiz. Analitik ve derin düşünen bir insansınız. Sessiz zaman geçirmekten zevk alırsınız ve sosyal durumlarda kendinizi çok rahat hissetmezsiniz. Her şeyin düzenli olmasını istiyorsunuz ve herhangi bir kaotik durum sizi rahatsız eder. Mükemmeliyetçisiniz ve bazen başkalarından aynısını beklersiniz.
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