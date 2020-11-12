Kısır nasıl yapılır? Kısır tarifi nedir? Kısır malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta kısır tarifi....

İnce bulgurun en lezzetli hallerinden biri olan kısır, hemen hemen her evinde yapılıyor. Yapımı oldukça basit olan kısır doyuruculuğuyla da çay saatinin demirbaşı olmaya devam ediyor. Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alan kısır, Arap mutfağındaki Tabule salatasıyla benzerlik gösteriyor. Tüm Türkiye’de yense de kısır özellikle Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Konya, Karaman, Kilis, Gaziantep, Antakya ve Kahramanmaraş sofralarında sıklıkla bulunuyor. Her yörenin kısır tarifi farklı olsa da sizler için tam kıvamında orijinal kısır tarifini derledik. İşte orijinal kısır tarifi...

KISIR MALZEMELERİ

1 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir tutam tuz

Bir tutam pul biber

Bir tutam karabiber

Bir tutam kimyon

Bir tutam kuru nane

Yarım limon suyu

3 çorba kaşığı nar ekşisi

6 dal taze soğan

Bir tutam maydanoz

Bir tutam taze nane

KISIR NASIL YAPILIR?

Bulgura baharatları, tuzu, limon suyu ve nar ekşi eklenir ve sıcak su ile ıslatılır. Bulgurun tüm lezzetlerinin içine çekmesi sağlanır. Bulgur şişerken tüm yeşillikleri yıkanır ve incecik kıyılır. Şişen bulgura salça, zeytinyağı ve nar ekşisi eklenip harmanlanır. Yeşillikleri ilave edilerek karıştırılır.

KISIR TARİFİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Kısır tarifinin püf noktası bulgur seçimidir. Bulgur için Anadolu’da düğürcük ismiyle bilinenen ince taneli minik yapıda olan çeşidi tercih edilir. Bulgurun kıvamını tutturmak için mutlaka su miktarına dikkat edilmelidir. Bulgurun kuru olması durumunda nar ekşisi ve limonla desteklenebilir.

