Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kıskançlık krizi geçirdi... Eski eşinin yanında gördüğü adamın burnunu ısırdı!

Kıskançlık krizi geçirdi... Eski eşinin yanında gördüğü adamın burnunu ısırdı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.03.2025 16:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da bir kişi, eski eşinin yanında gördüğü adama saldırıp, burnunu ısırdı. Ne yapacağını şaşıran adam plastik cerrahi servisinde tedaviye alındı. saldırgan koca da arbede sırasında yaralandı.

Kıskançlık krizi geçirdi... Eski eşinin yanında gördüğü adamın burnunu ısırdı!

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından dün akşam Burdur Öğretmenevi'nde verilen iftar yemeğinde bir kişi, eski eşini başka bir erkekle birlikte gördü. Bu nedenle eski çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eski koca, boşandığı eşinin yanındaki A.K.'ye saldırıp, burnunu ısırdı.

Ekran görüntüsü 2025-03-11 164341

İKİSİ DE HASTANELİK OLDU

Olayın ardından kaçan A.K., yakındaki polis merkezine sığındı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen A.K., tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi plastik cerrahi servisine sevk edildi. Arbedede yaralanan eski koca ise ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekran görüntüsü 2025-03-11 164414

(DHA)

Mynet'in Sesi
Bakıcılık yaptığı çocuğu ezerek öldürdü! Bakıcılık yaptığı çocuğu ezerek öldürdü!
Takım elbise giyip ekmek yapıyorlar!Takım elbise giyip ekmek yapıyorlar!
Anahtar Kelimeler:
kavga burun eşi eski plastik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Keçi peynirinde keçi sütü bulunamadı, tantuni için at ve eşek eti kullandılar

Keçi peynirinde keçi sütü bulunamadı, tantuni için at ve eşek eti kullandılar

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

O şehirde panik anlar... Yanardağ patladı!

O şehirde panik anlar... Yanardağ patladı!

Takım elbise giyip ekmek yapıyorlar!

Takım elbise giyip ekmek yapıyorlar!

Bakıcılık yaptığı çocuğu ezerek öldürdü!

Bakıcılık yaptığı çocuğu ezerek öldürdü!

Eşinin mahremiyeti için almış... 3 milyon sterlin!

Eşinin mahremiyeti için almış... 3 milyon sterlin!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.