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  4. Ülkede infial yaratan görüntü! Karısını ve oğlunu satırla öldürdükten sonra çırılçıplak motosiklete binip kaçtı

Ülkede infial yaratan görüntü! Karısını ve oğlunu satırla öldürdükten sonra çırılçıplak motosiklete binip kaçtı

06.07.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya'da eşini ve iki aylık bebeğini baltayla kestiği bildirilen bir adamın motosikletle çıplak halde kaçtığını gösteren görüntüler sosyal medyada ortaya çıktı.

Ülkede infial yaratan görüntü! Karısını ve oğlunu satırla öldürdükten sonra çırılçıplak motosiklete binip kaçtı

Malezya'da karısını ve bebeğini baltayla katlettikten sonra kaçtığı bildirilen bir adam, otoyolda bir motosiklete çıplak binerken görüntülendi. Polis görüntülerin sosyal medyada popüler olmasından sonra olay yerine gitti ve 26 yaşında bir kadın ve 2 aylık bir erkek bebeğin cansız bedenlerine ulaştı. Hem kadın hem de bebeğin boyunlarında kesikler olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

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SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI

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Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde üç şeritli bir otobanın orta şeridinde diğer sürücüleri şaşkına çeviren bir adamın çıplak bir şekilde motosiklet sürdüğü görüldü.

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Halktan gelen ihbarlar üzerine polisin olay mahallinden arabayla yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki Permas Jaya'da 24 yaşındaki bir adamı tutukladığı bildirildi. Polisler motosiklette cinayatte kullanılan satırı da ele geçirmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya
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