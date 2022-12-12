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Kısmetse Olur 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12 Aralık 2022 Kısmetse Olur: Aşkın Gücü canlı izle!

12.12.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur 2022'nin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı izdivaç programlarının yasaklanması sebebiyle çok sayıda vatandaş tarafından merak edildi. Programın, 2. fragmanı ekrana geldi. Kanal D'de yayınlandığı dönemde Seda Akgül'ün sunduğu programı bu kez Öykü Serter sunacak. Kısmetse Olur canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Kısmetse Olur 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları....

Kısmetse Olur 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12 Aralık 2022 Kısmetse Olur: Aşkın Gücü canlı izle!

Kısmetse Olur 2022 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Seda Akgül'ün yerine Öykü Serter'in sunuculuğunu üstleneceği programın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Program izdivaç programlarının yasak olması sebebiyle YouTube'da yayınlanacak. Programa ilişkin detaylar bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından internette araştırılıyor. İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi günü canlı olarak yayınlanacak programa ilişkin detaylar ile Kısmetse Olur canlı izle ekranı...

KISMETSE OLUR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen yarışma programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün ilk bölümü bugün (12 Aralık 2022 Pazartesi) izleyicisi ile buluşacak.

aşkın gücü

KISMETSE OLUR NEREDEN İZLENECEK?

Program bu kez TV ekranlarında değil Youtube platformu üzerinde yayınlanacak. Yarışma Youtube'da "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" kanalı altında takipçilerinin karşısına çıkacak.

KISMETSE OLUR CANLI İZLE

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