Kısmetse Olur 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12 Aralık 2022 Kısmetse Olur: Aşkın Gücü canlı izle!

Kısmetse Olur 2022 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Seda Akgül'ün yerine Öykü Serter'in sunuculuğunu üstleneceği programın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Program izdivaç programlarının yasak olması sebebiyle YouTube'da yayınlanacak. Programa ilişkin detaylar bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından internette araştırılıyor. İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi günü canlı olarak yayınlanacak programa ilişkin detaylar ile Kısmetse Olur canlı izle ekranı...

KISMETSE OLUR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen yarışma programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün ilk bölümü bugün (12 Aralık 2022 Pazartesi) izleyicisi ile buluşacak.

KISMETSE OLUR NEREDEN İZLENECEK?

Program bu kez TV ekranlarında değil Youtube platformu üzerinde yayınlanacak. Yarışma Youtube'da "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" kanalı altında takipçilerinin karşısına çıkacak.

KISMETSE OLUR CANLI İZLE

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