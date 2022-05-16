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Kısmetse Olur Aycan Varış 'piliç gibi yandım' diyerek paylaştı!

16.05.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Aycan Varış paylaşımıyla gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda yakın dostu Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk'ten evlilik teklifi almasıyla tepki çeken Aycan Varış bronzlaşmak isteyince bakın ne oldu.

Kısmetse Olur yarışmasına katılan isimler sosyal medyada popülerliğini sürdürüyor. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden Aycan Varış son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Varış son olarak Ufuk Bayraktar'ın kız kardeşi Sema Bayraktar'ın eski eşinden evlilik teklifi almıştı. Aycan Varış arkadaşının eski kocasıyla ilişki yaşamasıyla gündeme gelmişti.

Kısmetse Olur Aycan Varış son olarak bronzlaşmak isterken yaşadığı sorunu paylaştı. "Yazlık kıyafetimi giyeyim diye bronzlaşayım istedim" diyen Kısmetse Olur Aycan konuşmasının devamında "Piliç gibi yandım" dedi.

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Görüntüsünü paylaşan Aycan Varış son haliyle de dikkat çekti. Hem programda yaşadığı aşkla hem de diğer adaylarla yaşadığı sert tartışmalarla bir hayli konuşulan Aycan Varış'ın, 'Kısmetse Olur' sonrası oldukça değiştiği gözlendi.

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Geçirdiği estetik operasyonların da etkisiyle adeta bambaşka birine dönüşen Aycan'ın son hali çok konuşuldu.


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