Kısmetse Olur Cansel Çördük ile aşk yaşamıştı! Eser West'in son hali

Kısmetse Olur yarışma programının en ünlü erkek yarışmacılarından biri Eser West idi. Yarışmada kendisi kadar konuşulan ve Arda Turan'ı ifşasıyla tanınan Cansel Çördük ile aşk yaşayan diskalifiye edilmişti. daha sonra Survivor'a katılmıştı.

Eser West yarışmada uzun kalamamış ve diskalifiye edilmişti. Bir süredir gözlerden uzak olan Eser West Türkiye'den paylaşım yaptı.

Yurt dışında yaşayan West Türkiye'deki kuaförünü paylaşarak sakallı imajına takipçilerinin beğenisine sundu.

Eser West'in hayranları eski haline gönderme yaparak sakallı imajının daha güzel olduğunu söyledi. West'e "Bu halin daha güzel", "Sakallı güzelsin" dediler.



