Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilmişlerdi! Aybüke ve Tolga çiftinden üzen haber

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kısmetse Olur tam 5 yılın ardından yeniden izleyicisiyle buluşuyor. YouTube'da yayınlanan yapım yine yoğun ilgi görüyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü evinin en popüler çiftlerinden biri olan Aybüke ve Tolga program çekimlerine katılmak istemedikleri için yarışmadan diskalifiye edilmişlerdi. İlişkilerine dışarıda devam eden ünlü çift sosyal medyayı aktif olarak kullanıyordu.

Birlikte çektikleri videoları ile gündemden düşmeyen Aybüke ve Tolga çiftinden üzen haber geldi. Tolga Kandemir bir video çekerek ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu.

Sözlerine 'Olmadı, malesef bitti' diyerek başlayan Kandemir birbirlerini hala sevdiklerini de söyledi. Bazı konularda anlaşamadıklarını da sözlerine ekleyen Tolga Kandemir 'Düşündüğünüz gibi bişi değil. Ama böyle olmak zorunda. Çok yoruldum. Haklı ya da haksız aramasın kimse' ifadelerini kullandı.

Tolga Kandemir'in videosunun altına sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar üzüntülerini dile getirirken bazıları ise yapmacık olduklarını ifade etti.

