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Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilmişlerdi! Aybüke ve Tolga çiftinden üzen haber

20.05.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin fenomen programı Kısmetse Olur 5 yıl aradan sonra YouTube platformu üzerinden Öykü Serter'in sunumuyla ekrana geliyor. Programın sevilen çiftlerinden olan ve yarışmadan ayrılarak ilişkilerini dışarda yaşamaya karar veren Aybüke ve Tolga çiftinden üzen haber geldi.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilmişlerdi! Aybüke ve Tolga çiftinden üzen haber

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kısmetse Olur tam 5 yılın ardından yeniden izleyicisiyle buluşuyor. YouTube'da yayınlanan yapım yine yoğun ilgi görüyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü evinin en popüler çiftlerinden biri olan Aybüke ve Tolga program çekimlerine katılmak istemedikleri için yarışmadan diskalifiye edilmişlerdi. İlişkilerine dışarıda devam eden ünlü çift sosyal medyayı aktif olarak kullanıyordu.

Aybüke ve Tolga

Birlikte çektikleri videoları ile gündemden düşmeyen Aybüke ve Tolga çiftinden üzen haber geldi. Tolga Kandemir bir video çekerek ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu.

tolga

Sözlerine 'Olmadı, malesef bitti' diyerek başlayan Kandemir birbirlerini hala sevdiklerini de söyledi. Bazı konularda anlaşamadıklarını da sözlerine ekleyen Tolga Kandemir 'Düşündüğünüz gibi bişi değil. Ama böyle olmak zorunda. Çok yoruldum. Haklı ya da haksız aramasın kimse' ifadelerini kullandı.

Tolga Kandemir'in videosunun altına sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar üzüntülerini dile getirirken bazıları ise yapmacık olduklarını ifade etti.

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