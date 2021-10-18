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Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran kızı için yardım çağrısında bulunmuştu! Sevindiren gelişme

18.10.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Kanal D'nin en sevilen programlarından Kısmetse Olur ile tanınan Mehtap Taşkıran, zor günlerden geçiyor. Taşkıran, 2 günde 2 defa beyin ameliyatı olan kızı Yaren Su için yardım çağrısında bulunmuştu. Sevindiren haberi duyuran Taşkıran, Instagram hesabından kızının uyandığını açıklayarak son durumu hakkında bilgi verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı programdan ün kazanan Mehtap Taşkıran, sosyal medya hesabından kızı Yaren Su için dua isteyerek, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istemişti.

Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! Kızı 2 günde 2 defa beyin ameliyatı olduKısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! Kızı 2 günde 2 defa beyin ameliyatı oldu

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Önceki hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve komada yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Taşkıran, yaptığı son paylaşımla kızının 2 günde 2 defa beyin ameliyatı geçirdiğini anlatmış ve doktorların ilgisi için çağrıda bulunmuştu.

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Kızının son durumu hakkında bilgi veren Mehtap Taşkıran, kızının dün uyandığını, şu an durumunun iyi olduğunu, serviste yer olmadığından dolayı hala yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

"DOKTORLAR ÖLECEK DİYORDU"

Taşkıran, dua edenlere teşekkür ederek, 'Doktorların ölecek dediği bir durumdan, bu güne sizin dualarınızla geldiğime inanıyorum." dedi.

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