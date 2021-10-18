Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran kızı için yardım çağrısında bulunmuştu! Sevindiren gelişme

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı programdan ün kazanan Mehtap Taşkıran, sosyal medya hesabından kızı Yaren Su için dua isteyerek, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istemişti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Önceki hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve komada yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Taşkıran, yaptığı son paylaşımla kızının 2 günde 2 defa beyin ameliyatı geçirdiğini anlatmış ve doktorların ilgisi için çağrıda bulunmuştu.

Kızının son durumu hakkında bilgi veren Mehtap Taşkıran, kızının dün uyandığını, şu an durumunun iyi olduğunu, serviste yer olmadığından dolayı hala yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

"DOKTORLAR ÖLECEK DİYORDU"

Taşkıran, dua edenlere teşekkür ederek, 'Doktorların ölecek dediği bir durumdan, bu güne sizin dualarınızla geldiğime inanıyorum." dedi.



