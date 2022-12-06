Kısmetse Olur Melis başörtülü kadına o sözleri söyleyince... İşte cezası

Öykü Serter'in sunumuyla yeniden başlayacak olan Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan, 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki alışveriş merkezinde olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadınla kavga etmişti.

Melis Buse Betkayan, yürüyen merdivenlerde duran başörtülü kadına "Varoş, cahil, yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" demişti.

Kavga karakolda bitti ve ifadesi alınan anne-kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti. Sabah'ta yer alan habere göre; AVM güvenlik kameralarında ise anne-kızın, başörtülü kadının yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi. Savcılıkta, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren anne-kız hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.

HAKARET SUÇUNDAN PARA CEZASI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Melis Buse Betyakan ifade verdi. İfadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen fenomen beraatini talep etti. Mahkemede yapılan yargılama sonunda anne Sevda Turan üzerine atılı suçlamayı işlemediği gerekçesiyle beraat ederken, fenomen Betkayan hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı.

