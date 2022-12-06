MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Melis başörtülü kadına o sözleri söyleyince... İşte cezası

Kısmetse Olur Melis başörtülü kadına o sözleri söyleyince... İşte cezası

06.12.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'un yarışmasında oldukça popüler olan ve kavgalarıyla tanınan Melis Buse Betkayan, alışveriş merkezinde başörtülü bir kadınla kavga etti. " "Varoş, cahil, yobaz örtmüşsün paçavrayı" diyen fenomen isim bakın ne ceza aldı.

Kısmetse Olur Melis başörtülü kadına o sözleri söyleyince... İşte cezası

Öykü Serter'in sunumuyla yeniden başlayacak olan Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan, 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki alışveriş merkezinde olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadınla kavga etmişti.

Melis Buse Betkayan, yürüyen merdivenlerde duran başörtülü kadına "Varoş, cahil, yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" demişti.

625x325-ajkf

Kavga karakolda bitti ve ifadesi alınan anne-kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti. Sabah'ta yer alan habere göre; AVM güvenlik kameralarında ise anne-kızın, başörtülü kadının yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi. Savcılıkta, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren anne-kız hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.

HAKARET SUÇUNDAN PARA CEZASI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Melis Buse Betyakan ifade verdi. İfadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen fenomen beraatini talep etti. Mahkemede yapılan yargılama sonunda anne Sevda Turan üzerine atılı suçlamayı işlemediği gerekçesiyle beraat ederken, fenomen Betkayan hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni tarzını paylaştı! Gökçe Bahadır dayanamadıYeni tarzını paylaştı! Gökçe Bahadır dayanamadı
Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurduMilyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu
Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladıOğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Melis Buse Betkayan Öykü Serter buse

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Fenomen Çılgın Dondurmacı transparan kıyafetli müşterisiyle dans etti! Binlerce izlenme aldı

Fenomen Çılgın Dondurmacı transparan kıyafetli müşterisiyle dans etti! Binlerce izlenme aldı

Acemoğlu için çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan, davet etti'

Acemoğlu için çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan, davet etti'

Enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zam

Enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zam

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip...

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip...

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Bungee-jumping kordonu koptu! Kabusu yaşadı

Bungee-jumping kordonu koptu! Kabusu yaşadı

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.