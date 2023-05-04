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Kısmetse Olur Sedat Polat stüdyoyu terk etti! Kız arkadaşı Elif'e gelen iltifata verdiği tepki şaşırttı

04.05.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra YouTube platformu üzerinde yeniden yayınlanmaya başlanan Kısmetse Olur büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her bölümü ayrı bir olay olan programa Sedat Polat'ın stüdyoyu terk ettiği dakikalar damga vurdu. Sedat'ın kız arkadaşı Elif'e gelen iltifata verdiği tepki izleyenleri şoke etti.

Kısmetse Olur Sedat Polat stüdyoyu terk etti! Kız arkadaşı Elif'e gelen iltifata verdiği tepki şaşırttı

Uzun bir aradan sonra YouTube platformu üzerinden Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde olaylar bitmiyor. Kavgaların ve ifşaların hiç bitmediği programda bu defa favori damat adaylarından Sedat Polat'ın stüdyoyu terk ettiği dakikalar gündem oldu.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün favori isimlerinden Sedat ve Elif çifti arasında gerginlik yaşandı. Programın ilk saatlerinde görüntülü konuşan Sedat, Elif'e "İyiyiz değil mi, bir sıkıntı yok bugün?" diye sordu. Elif ise "Sen iltifat edeceğine Tuğçe ediyor. 'Bebek gibisin' diyor." ifadelerini kullandı.

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Bu sözlere sinirlenen Sedat, "Bebek gibi olduğunu ben zaten biliyorum kızın. İlla söylemen mi lazım? Harbi diyorum fena ayar oldum ya." diyerek stüdyoyu terk etti.

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Sedat'ın neden sinirlendiğini anlamayan bir yarışmacı "Oğlum deli misin?" diye seslenirken, iltifatı eden yarışmacı Tuğçe ise "Ne?" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Sedat Polat'ın bu tepkisi izleyenleri de şaşırttı.

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