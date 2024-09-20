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Kısmetse Olur'un ilk evli çifti Nur ve Batuhan'ın minik kızları kocaman oldu! Son hali annesine benzetildi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.09.2024 13:31
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Efsane izdivaç programı Kısmetse Olur'da ilk evlenen çift olan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin kızları Aselhan büyüdü. 2019 yılında boşanan çiftin minik kızları Aselhan güzelliğiyle dikkat çekerken birçok kullanıcı annesine benzediğini söyledi.

Kısmetse Olur'un ilk evli çifti Nur ve Batuhan'ın minik kızları kocaman oldu! Son hali annesine benzetildi...

İzdivaç programları yasaklanmadan önce milyonlarca seyirciyi ekran başına kitleyen efsane yarışma programdan biri olan Kısmetse Olur, yıllar geçmesine rağmen etkisi sürdürmeye devam ediyor. Yarışmada yer alan gelin ve damat adaylarının birçoğu günümüzde de popülerliklerini koruyor.

Fırtınalı aşkların, büyük tartışmaların, vurdulu kırdılı kavgaların yaşandığı Kısmetse Olur'un kurgu olduğu sürekli dillerdeydi. O iddialar gündemdeyken yarışmadan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin evlenmesi herkesi şaşırtmıştı.

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2 AY SONRA HAMİLE KALDI

Evlendikten kısa bir süre sonra boşanacakları konuşulsa da yarışmanın tek evlenen çifti olan Nur ve Batuhan 2 ay sonra bebek müjdesi vermişti. Aselhan ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alan çift, 2019 yılında boşanmıştı.Erkoç, "Önce evleri ayırdık. Git gelli bir süreç geçirdik. sonrasında olmayacağına karar verdik. Ortada bir de çocuğumuz olduğu için anlaşmak durumundayız. Elimizden geldiğinde Asel için bir araya geliyoruz." demişti.

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KIZLARI BÜYÜDÜ, KOCAMAN OLDU!

Boşandıktan sonra magazin programlarına ve bazı yarışmalara annesiyle birlikte katılan Nur Erkoç sosyal medyada daha fazla aktif oldu. Sık sık minik kızı Aselhan'ı da paylaşan Nur ve Batuhan'ın kızı artık büyüdü. 2017 yılında doğan Aselhan şimdilerde kocaman oldu. Sosyal medyada ise birçok kullanıcı annesine benzetti.

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Çocuğuyla vakit geçirmeyi ihtimal etmeyen Nur Erkoç'a "Çok güzel çocuk doğurdun.", "Bu ne güzellik." yorumları yapıldı.

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