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Kısmetse Olur'un ünlü yarışmacısı Yağmur Koçak'ın son hali şoke etti

14.12.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmacısı Yağmur Koçak son hali ve paylaşımlarıyla dikkat çekti. Şarkıcılık yapan eski yarışmacının yeni hali ise herkesi şoke etti.

Kısmetse Olur'un ünlü yarışmacısı Yağmur Koçak'ın son hali şoke etti

Bir dönemin en iddialı TV programı Kısmetse Olur'un yarışmacılarının değişimi sık sık gündeme geliyor. Cansel Çördük'ten sonra yarışmada öne çıkan isimlerden olan Yağmur Koçak da son haliyle dikkat çekti.

Son olarak Mustafa Üstündağ ile yaşadığı aşkla gündeme gelen eski yarışmacı Koçak'ın son görüntüsü 'Yok artık' dedirtiyor.

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Kısmetse Olur'da fenomen kaynana adayı Şehmus'un annesi Emine hanımı motoruna bindirerek deli eden gelin adayı Yağmur Koçak adeta kendini baştan yaratmış.

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Sosyal medyada bilinen adını da kullanmayan Koçak'ın değişimi ve iddialı pozları herkesi şaşırttı.

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Eski yarışmacı Koçak son dönemlerde şarkıcılık yaparak geçimini sağlıyor. "Hanımefendi" mahlasıyla rapçi olma yolunda ilerleyen Koçak'ın paylaşımlarına ise beğeni yağıyor.

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