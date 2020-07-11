Kısmetse Olur'un yarışmacısı Cansel Çördük dalga konusu oldu! Yok böyle photoshop

'Kısmetse Olur' programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Koronavirüsün başladığı ilk günlerde virüsle dalga geçen Çördük virüse yakalanmıştı. Çördük, "Çok ağır geçiriyorum ve çok zor nefes alıyorum" demişti.

Sağlığına kavuşan Çördük sosyal medyaya geri döndü. Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Cansel Çördük son olarak süper mini bi elsisesiyle poz verdi vermesine ama ünlü ismin yaptığı photoshop gözlerden kaçmadı.

Eski yarışmacı sosyal medyada alay konusu oldu. Çördük üzerine photoshopla yerleştirdiği elbise ile herkesin kendisiyle dalga geçmesine sebep oldu.

Cansel Çördük'ün paylaşımına "bana elbise shoplar mısın", "çıplak gezip fotoğraflarda kendime kıyafet şopluycam", "herkes vücuduna yapar shopu bu kendine elbise yapmış" yorumları yağdı.



CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

1995 yılında doğan Cansel Çördük, üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a geldi. Terazi burcu olan Çördük, ilk olarak 'Çılgın Dersane' filminde rol aldı, Kanal D ekranlarına yayınlanan 'Kısmetse Olur' isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.



