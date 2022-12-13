Kısmetse Olur Yaren kimdir, ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Yaren Dağ kaç yaşında, aslen nereli? Parasız erkeği sadece annesi sever sözleri dikkat çekti!

Kısmetse Olur yeni sezonu ile geri döndü. 9 kadın ve 9 erkeğin yer aldığı evlilik programı Kısmetse Olur Öykü Serter'in eğlenceli sunumu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacılarından Yaren Dağ ilk bölümdeki açıklamaları ile büyük dikkat çekti. Peki, parasız erkeği sadece annesi sever diyen Kısmetse Olur Yaren kimdir, ne iş yapıyor? İşte hakkında tüm merak edilenler...

KISMETSE OLUR YAREN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Kısmetse Olur Yaren hemşiredir. Yeni sezon yarışmacılarından Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" dedi.

Ayrıca Kısmetse Olur Yaren'in parasız erkeği sadece annesi sever sözleri de dikkat çekti.

İŞTE KISMETSE OLUR YAREN'İN GÖRSELLERİ:



