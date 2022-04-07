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'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük'ün minik bikinili pozu olay oldu! "Hiç giymeseydin"

07.04.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla adını duyuran ve sosyal medyada aktif olan Cansel Çördük iddialı pozlarına yenisini ekledi. Cansel Çördük'ün son hali ve minik bikinisiyle verdiği pozuna takipçilerinden yorum yağdı.

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük'ün minik bikinili pozu olay oldu! "Hiç giymeseydin"

Yeniden ekrana döneceği iddiası gündemde olan 'Kısmetse Olur' yarışmasında gelin adayı olarak tanınan ve Arda Turan ile yazışmaların ifşa olan Cansel Çördük değişimiyle gündemde...

Yurt dışında yaşayan Cansel Çördük son olarak minik bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Kısmetse Olur Cansel'in bu halini gören takipçileri kendini tutamadı.

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Cansel'e "Hiç giymeseydin" diyenler kadar "Eski halin çok iyiydi" diyenler de vardı. Cansel Çördük'ün son halini görenler "Bu halinle yeni Kısmetse Olur'a gel" yorumlarında da bulundu.

Ekran Alıntısı

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