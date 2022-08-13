Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük'ten iddialı pozlar!

Kısmete Olur yarışma programında bir dönem Eser West ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Cansel Çördük, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan güzel isim, son olarak spor salonunda cüretkar pozlarıyla olay yarattı.

SPOR SALONUNDA CÜRETKAR POZLARINI SERGİLEDİ

27 yaşındaki fenomen isim Cansel Çördük, cesur pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Son olarak spor salonunda cüretkar pozlarıyla dikkat çeken Cansel Çördük, fiziğiyle gündeme geldi.

Cesur pozlarını sergileyen Çördük güzelliğiyle dikkat çekti.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde siyah iç çamaşırlarıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Cansel Çördük adeta nefes kesmişti.

Cansel Çördük'ün müstehcen pozları sonrasında takipçileri beğeni ve yorum yağdırmıştı.





