MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısı Didem Şener'in göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı

Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısı Didem Şener'in göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı

02.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch yayıncısı Didem Şener, platform üzerinden yaptığı canlı yayınlarda kist ameliyatı masrafları adı altında bağış topladı. Kısa sürede binlerce lira toplayan ve hesabını kapatan fenomenin topladığı bağışlar ile göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch'in geçtiğimiz günlerde 125 GB boyutundaki Twitch kullanıcı verilerinin sızdırılmasının ardından Twitch Türkiye gündemi epey bir karıştı.

KİST VAR DEDİ SİLİKON TAKTIRDI!

Twitch yayıncısı Didem Şener, geçtiğimiz haftalarda göğsündeki kist nedeniyle ameliyat olacağını söyleyerek takipçilerinden yüklü miktarda bağış topladı. Para topladıktan sonra hesabını kapatan Şener'in takipçilerinden aldığı parayla göğüslerine silikon taktırdığı ortaya çıktı.

"ESTETİK AMELİYAT DESEYDİM AYIPLANIRDIM"

Didem Şener'in Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda yayınlanan videonun 1 yıl öncesine, ilk yayın yaptığı zamanlara ait olduğunu söyledi. Didem Şener yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi: "Kist ameliyatı donate barı açmamın sebebi göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği diye açarsam insanlar tarafından ayıplanabilir diye. 'Kıza bak gelmiş estetik ameliyat için para topluyor' denir diye böyle bir şey düşünmüştüm."

haberler-kist-ameliyati-icin-bagis-toplayan-twitch-14501334_1786_m

"EĞLENCE AMAÇLI YAYIN AÇTIĞIM ZAMANLARDANDI"

"O videoda görünen, benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamen hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden. Arkadaşlarla konuştuğumuzda saçma sapan bir donate bar açalım dedik, dolacağını düşünmedik, aramızda makarası vardı ve trollüne öyle bir donate bar açıp arkasını düşünmedim."

haberler-kist-ameliyati-icin-bagis-toplayan-twitch-14501334_2611_m

"SAHTE KİST RAPORU LAZIM"

Didem isimli Twitch yayıncısı yayında yanlışlıkla ekrana Discord uygulamasındaki arkadaşıyla olan mesajlarını gösteriyor ve Didem Şener'in arkadaşıyla aralarında geçen diyaloglarda arkadaşının yazdığı "sahte kist raporu lazım" mesajının gözüküyor.

haberler-kist-ameliyati-icin-bagis-toplayan-twitch-14501334_1759_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu Ayça Erturan anne olduÜnlü oyuncu Ayça Erturan anne oldu
PARTNERAile boyu kutlama!Aile boyu kutlama!
Can Şuoruç kimdir?Can Şuoruç kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Dr. Özlem Türeci'den "Pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt

Dr. Özlem Türeci'den "Pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Göğsünü gere gere paylaştı! 93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Göğsünü gere gere paylaştı! 93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.