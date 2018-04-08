MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ, 175 bin TL’ye motor aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

Yüzü olduğu markanın sekizinci reklam filmi için kamera karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ, 175 bin TL’ye aldığı Harley-Davidson motoruyla görüntülendi

Kıvanç Tatlıtuğ, 175 bin TL’ye motor aldı

Kıvanç Tatlıtuğ, yüzü olduğu Mavi Jeans’in sekizinci reklam filmi için kamera karşısına geçti. Yaşlanma korkusunun olmadığını söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, “Zaman geçtikçe bu halimi daha çok beğeniyorum. Yılların bana dinginlik, huzur, motivasyon ve mutluluk kattığını düşünüyorum” dedi.

Victoria’s Secret meleklerinden Romee Strijd ile kamera karşısına geçen Tatlıtuğ, “Bütün model arkadaşlarım gibi onunla da çalışmak keyifliydi. Çok sıcak, profesyonel, işini ciddiye alan ve iletişimi iyi biri” şeklinde konuştu.

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Reklam filmi çekimlerinde kapris yaptığı haberleriyle ilgili de konuşan oyuncu, “Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir gazeteci arkadaşımın yalan haber yaptığını düşünmüyorum ama yanlış bilgi ve yazım olmuş olabilir. 15 yıldır çıkan saçma sapan haberlere cevap verseydim, sosyal mecrayı sadece bu nedenle kullanacak hale gelmiş olurdum” açıklamasını yaptı.

Tatlıtuğ, çıkışta 35 bin euro’ya (175 bin TL) aldığı özel sayıda üretilen Harley- Davidson Street Glide model motosikletiyle mekandan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Harley-Davidson

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