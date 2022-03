Kıvanç Tatlıtuğ Beren Saat ile aynı filmde mi oynayacak? Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat filmi nerede yayınlanacak? İddialar doğru mu?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat hakkında sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulunan gazeteci Birsen Altuntaş, Aşk-ı Memnu'nun Behlül Haznedar'ı ve Bihter Ziyagil'i Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in aynı filmde başrolleri paylaşacaklarını belirtti. Dikkat çeken açıklamanın ardından Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Aşk-ı Memnu dizisinin sevilen 2 oyuncusunun yer alacağı film ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

KIVANÇ TATLITUĞ BEREN SAAT İLE AYNI FİLMDE Mİ OYNAYACAK?

Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterini canlandıran ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, 14 yıl sonra aynı projede yer alacakları açıklandı.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI KIVANÇ TATLITUĞ İLE BEREN SAAT FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; beklenen gelişme 14 yıl sonra nihayet oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı. Filmi başarılı kalem Nuran Evren Şit yazacak, New York’ta çekilecek ve Netflix’te yayınlacak.

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ şu günlerde Onur Saylak’ın “Nuh Boğuldu” adlı filminde başrol oynuyor.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğdu.

Kıvanç Tatlıtuğ; Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynadı. Yaşadığı sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

Fransa’da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye’ye dönmüş ve Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak gerçekleştirmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda rol almıştır.

19 Şubat 2016’da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı diziler ve filmler:

2005 – Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (TV Dizisi)

2007 – Amerikalılar Karadeniz’de 2 (Halil) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)

2008 – Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)

2010 – Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)

2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2011 – 2012 – Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)

2016 – Siyah Beyaz (TV Dizisi)

2017 – Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)

2018 – Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara’da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat’dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji’nde tamamlayan genç oyuncu, Üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tercih etti.

Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye’nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritoğlu’nun kardeşi, Saat’in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye’yi ekran başına kitlemeyi başardı.

2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile,Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-I Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu, kısa sürede Türk Televizyonları’nın en sevilen yapımlarından birisi oldu. Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan yapımdaki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber oynadıkları sevişme sahneleri haber bültenlerine kadar kendisine yer buldu.

İngilizce ve İspanyolca bilen Saat, iş dışında kalan zamanlarını dans ederek, tenis oynayarak ve de sinemaya giderek değerlendirmeyi tercih ediyor. Beren Saat’in ikinci sinema filmi “Gecenin Kanatları” 2010 yılında sinemalarda oynamaya başladı. Yine 2010'da dünyanın en çok hasılat getiren yapımlarından biri olan Oyuncak Hikâyesi 3 filminde "Barbie" karakterini Türkçe seslendirmiştir.

2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” adlı dizi filmde Engin Akyürek ile beraber başrolü oynadı. 2012'nin sonlarında “Gergedan Mevsimi” filminde Monica Belliccu kızı "Buse" karakterini canlandırmıştır.

2010 ve 2011 yıllarında Rexona ve Patos markalarının reklamlarında oynadı. 2013 yılında ise Duru Perfume Duş Jeli'nin reklamlarında göründü.

Beren Saat, 2013 yılında Amerikan dizisi Revenge'in Türkiye uyarlaması olan “İntikam” dizisinde Nejat İşler ile başrol oynamıştır.

Aynı zamanda, 2013 yılının yazında Hint filmi Black'in uyarlaması olan “Benim Dünyam” filminin başrolünde Uğur Yücel ile oynamıştır.

Beren Saat, 2007 yılında Bülent İnal ile birlikte olmaya başladılar, 2009 yılında ayrıldılar.

29 Temmuz 2014 tarihinde şarkıcı Kenan Doğulu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.

Beren Saat'in oynadığı dizi ve filmler:

2004 - Aşkımızda Ölüm Var (Tv.Dizisi)

2005-2006 - Aşka Sürgün (Tv.Dizisi)

2006-2008 - Hatırla Sevgili (Tv.Dizisi)

2007 - Avrupa Yakası (Konuk oyuncu) (Tv.Dizisi)

2008-2010 - Aşk-ı Memnu (Tv.Dizisi)

2009 - Güz Sancısı

2010 - Gecenin Kanatları

2010 - Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2010-2012 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Tv.Dizisi)

2012 - Gergedan Mevsimi

2012 - Brave (Seslendirme)

2013 - Benim Dünyam

2013- 2014 - İntikam (Tv.Dizisi)

2015 - Minyonlar (Scarlet Overkill)(Seslendirme)

2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan (Kösem Sultan)