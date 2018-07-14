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Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'u kandırmaya çalıştı! Bakın sonuç ne oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un av tutkusu yeni bir boyut kazandı. Bugünlerde farklı yerlerde tatillerini sürdüren ikili balık tutma yarışına girdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'u kandırmaya çalıştı! Bakın sonuç ne oldu

Yazı birlikte açan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile meslektaşı Çağatay Ulusoy, tatilde balık tutma yarışına girdi. Bugünlerde farklı yerlerde tatil yapan iki arkadaş, yarışı WhatsApp üzerinden sürdürmeye devam etti.

Tatlıtuğ, balıkçıdan sipariş ettiği trança ile çekilmiş fotoğrafını arkadaşına gönderip onu kandırmaya çalıştı ancak Ulusoy 'oltaya gelmedi'. İkili arasında komik bir atışma yaşandı.

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Önce Bodrum’dan yazlık, ardından tekne satın alan Kıvanç Tatlıtuğ’un son yıllardaki en büyük hobisi, zıpkınla balık avlamak. Öyle ki Tatlıtuğ bu hobisini yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy'a da bulaştırdı. İkili ilk olarak geçen yaz zıpkın ve yem satın alarak tekne ile iki haftalık tatile çıkmıştı.

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Önümüzdeki aylarda Netflix'in yeni dizisiyle adından söz ettireceği söylenen Ulusoy, o günden beri balık tutkusundan vazgeçmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Çağatay Ulusoy

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