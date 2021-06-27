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  4. Kıvanç Tatlıtuğ'dan aşı çağrısı! Bakan Koca paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ'dan aşı çağrısı! Bakan Koca paylaştı

27.06.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısı için çektiği kamu spotunda yer aldı. Tatlıtuğ videoda "Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı aşılamaya dikkat çekmek için yapılan kamu spotu reklamında yer aldı.

Tatlıtuğ'un yer aldığı reklam filmini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı reklamda Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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