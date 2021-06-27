Kıvanç Tatlıtuğ'dan aşı çağrısı! Bakan Koca paylaştı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı aşılamaya dikkat çekmek için yapılan kamu spotu reklamında yer aldı.
Tatlıtuğ'un yer aldığı reklam filmini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaştığı reklamda Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" dedi.
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