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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu

10.10.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan beklenmedik bir haber geldi. Yeni dizisi 'Kral Kaybederse' ile seyirciyle buluşmak için geri sayan Tatlıtuğ, diziden ayrıldığını açıkladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu

Son dönemde yaptığı dizilerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ ani bir kararla Kral Kaybederse dizisinden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tatlıtuğ'un ayrılığından sonra kimin oynayacağı merak konusu oldu.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

Son olarak Beren Saat’le Last Call İstanbul filminde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’u adı uzun süredir “Kral Kaybederse” dizisinde geçiyordu. Tatlıtuğ’un partnerini kimin oynayacağı da merak konusuydu. Ancak son gelen habere göre Kıvanç Tatlıtuğ Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Kral Kaybederse” dizisinden kendi isteğiyle ayrıldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ Oyuncu ünlü oyuncu
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