Kıvanç Tatlıtuğ: Haklı bir isyan...

Sosyal medyada yayınlanan bir canlı programa konuk olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, konuşmasında doğa ve çevre konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan oyuncu, küçüklüğünden beri çevreci bir insan olduğunu söyledi.

“ÜRETEREK YAŞAMAYI ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR”

Doğa ve çevre konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Kıvanç Tatlıtuğ, “Yeşile ve maviye olan tutkum, küçüklüğümden beri var. Ekosistemin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Ekosistem içerisinde bulunan tüm canlı türlerinin eşit yaşam hakkına sahip olduğunu savunuyorum. Tüm alışkanlıklarımızı, üretim biçimlerimizi, hatta tüketim biçimlerimizi komple gözden geçirmeliyiz. Yenilemeliyiz. Yok ederek yaşanmıyor. Üreterek yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

“DÜNYA ÜZERİNDE YAŞAYAN HER BİREY İÇİN EŞİTLİK GEREKİYOR”

Ünlü oyuncu, dünyanın dört bir yanında yapılan ırkçılık karşıtı eylemler hakkında da konuştu. Tatlıtuğ, “Bugün dünyada ayrımcılığa karşı haklı bir isyanı görüyoruz. Hala anlaşılamadığı için çevremi şaşkınlıkla izliyorum. Çok net. Dünya üzerinde yaşayan her bir birey için, her bir dünya vatandaşı için eşitlik, özgürlük, barış, refah, adalet sağlanmadığı sürece hiçbirimiz mutlu ve güvende hissedemeyiz. Bunu pandemi de çok net ve çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Çok zengin ülkelere bakıyoruz, tıbbi ekipmanlarını kendi vatandaşlarını kurtarmak için gönderiyorlar ama bu şekilde pandemiden kurtulamayacaklar. Her bir vatandaş tedavi görmediği sürece, dünyanın en ücra köşesine aşılar gönderilmediği sürece hiçbirimiz sağlıklı, güvende ve mutlu olmayacağız” ifadelerini kullandı.