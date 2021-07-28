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Kıvanç Tatlıtuğ Netflix’in çok izlenen dizisi Into The Night'a konuk oldu

28.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix çok izlenen Belçika yapımı dizisi Into The Night’ın ikinci sezonuna katılan yeni oyuncu kadrosunu açıkladı. Mehmet Kurtuluş'un kadrosunda yer aldığı dizinin Jason George imzalı bu sezonunda Türkiye’den sürpriz bir isim var. Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ dizinin yeni sezonunda konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix’in çok izlenen dizisi Into The Night'a konuk oldu

İlk sezonunda Belçika, Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi birçok ülkeden gelen oldukça renkli bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, Tatlıtuğ'un katılmasıyla uluslararası alandaki cazibesini daha da genişletmiş oldu.

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BELÇİKALI VE FRANSIZ YÖNETMENLER ÇEKİYOR

Jason George (Narcos, The Blacklist) tarafından kaleme alınıp, hayata geçirilen Into The Night’ın yapımcılığında yine Jason George ile birlikte Tomek Bagiński (The Witcher, The Cathedral) yer alıyor. Into The Night’ın 2.sezonu Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche and Dode Hoek) ve Fransız yönetmen Camille Delamarre’a (Balthazar, The Way, Last Call) emanet.

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FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA

Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir: “Into the Night'taki başarılı oyunculuklar ve farklı dillerin yarattığı harmoni beni çok etkiledi. Avrupa'nın dört bir yanından gelen yetenekli oyuncuların, deneyimlerini ve kültürlerini ortaya koyması muazzam bir sinerji oluşturdu ve harika bir iş ortaya çıktı.

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Sette Fransızca, Arapça, İspanyolca, Felemenkçe, İtalyanca, Rusça, Türkçe, İngilizce ve Lehçe dilleri konuşulsa da, aslında ortak bir dili konuşuyorduk ve birbirimizi çok anladık. Farklı kültürlerin bir araya getirdiği bu kadronun yönetmen koltuğunda olmak benim için eşsiz olduğu kadar zenginleştirici bir deneyimdi. Her anı için müteşekkirim."

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Kıvanç Tatlıtuğ
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