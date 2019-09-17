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Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi kavgaya karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ, dün akşam bir otopark çalışanıyla kavga etti. Olay sonrası canlı yayına bağlanan Tatlıtuğ, yaşanan kavganın detaylarını anlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi kavgaya karıştı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün akşam reklam yüzü olduğu markanın tanıtım etkinliğine katıldı. Tatlıtuğ ailesinin güzel başlayan gecesi Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'un otopark çalışanıyla kavga edince kötü bitti.

"ELİME VURDU"

Dün akşam kardeşinin reklam tanıtımına katılan Cem Tatlıtuğ, otoparkta arabasına binmeye giderken vale çalışanıyla kavga etti. 10 TL'lik otopark ücretinden dolayı kavga eden Tatlıtuğ, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"Otoparka geldim yürüdüm. Arkamda küfür eden adam vardı. 'Hop parayı vermedin' dedi ayak ayak üstüne durmuş oturuyor. Ben de 'Ya önce adam gibi otur ben de parayı vereyim' dedim. Sonra ben 'Yaşlı başlı adamsın dedim' o arada elime vurdu. Kameraları görünce durdum ben.

"NORMAL CEM OLSAM ORADA KAVGA EDERDİM"

Ben ne yapayım orada 60 yaşındaki adamla kavga mı edeyim? Kavga etsem 'Babası yaşındaki adamı dövdü' derler. Kıvanç'ın koruması Mehmet vardı, o geldi 'Abi bu adamlar sarhoş zaten gel boşver' dedi. Zaten benim üzerimde param olmasa Mehmet'e 'oğlum ver' derim. O adam çok saygısız bir adamdı. Benim kardeşim Türkiye'nin en iyi oyuncularından, normal değiliz ki gidip kavga edeyim. Normal standart bir hayat yaşayamıyorsun. Ben normal Cem olsam orada kavga ederdim. Ben alttan aldıkça, adamda kameraları görünce baya baya coştu."

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