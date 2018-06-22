Kıvanç Tatlıtuğ'un sevgilisi Ekin Türkmen oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan’ın 13 yıl aradan sonra çekeceği “Organize İşler”in devam filminde Ekin Türkmen’le başrolü üstlenecek. Uzun süredir Kıvanç Tatlıtuğ’un partneri olacak isim için arayışlarını sürdüren Yılmaz Erdoğan sonunda Ekin Türkmen’le el sıkıştı. Son olarak “Benzersiz” adlı yapımda rol alan Ekin Türkmen, filmde bir horoz dövüşçüsünü canlandıracak Kıvanç Tatlıtuğ’un sevgilisi Ecem olarak izleyici karşısına çıkacak.

ÇEKİMLER SEÇİM SONRASI

“Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”nın oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Mahir İpek, Bensu Soral, Okan Çabalar ve Rıza Kocaoğlu da yer alıyor. Yıldız isimleri kadrosunda toplayan Yılmaz Erdoğan, çekimlere 24 Haziran’daki seçim sonrası başlamayı planlıyor.

Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler” toplam 2 milyon 618 bin 244 gişe yaptı.

