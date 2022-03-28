Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Yakamoz S-245 ne zaman yayınlanacak? Yakamoz S-245 konusu nedir? Yakamoz S-245 oyuncuları kimlerdir?

Netflix'in yeni yapımı Yakamoz S-245 dizisi farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçi’nin yer aldığı Türk bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245 ilk tanıtım fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Tanıtımı izleyenler, Yakamoz S-245 hakkında daha detaylı bilgiler edinmeye başladı. Yakamoz S-245 dizisine dair sorulan soruların yanıtlarına haberimizden öğrenebilirsiniz...

YAKAMOZ S-245 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımını OGM Pictures’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Tolga Karaçelik’in oturduğu Yakamoz S-245, 20 Nisan’da gösterime girecek.

YAKAMOZ S-245 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Her bölümü 30-45-50 dakika arası olan Yakamoz S-245 oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Jerry Hoffmann, Ecem Uzun, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ersin Arıcı, Güven Metin Akpınar yer alıyor.

YAKAMOZ S-245 KONUSU NEDİR?

Yakamoz S-245, gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken, denizaltına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri nefes kesen mücadeleyi konu alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan felaketin sonucunda, Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Bu durum Arman’ı onları denizaltında istemeyen askerlerle karşı karşıya getirir. Dışarıda güneş içeride ise birbirlerine güvenmeyen bu iki grup arasında büyük mücadele yaşanır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek midir?

Yakamoz S-245, heyecan dolu hikayesi ile dünyanın sonunu getiren bir felaketten daha fazlasını şartlar ne kadar kötü olursa olsun insanlığa olan inanç ve umudunu kaybetmemeyi anlatıyor.

