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Kıvanç Tatlıtuğ: Uykusuz geceler yaşıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yüzü olduğu bir jean markasının yeni reklam filminin tanıtımında özel açıklamalarda bulundu. Yeni bir diziye hazırlandığını söyleyen Tatlıtuğ 'Uykusuz geceler yaşıyorum' dedi...

Kıvanç Tatlıtuğ: Uykusuz geceler yaşıyorum

Kıvanç Tatlıtuğ yeni reklam filmi tanıtımı için kamera karşısına geçti. Tatlıtuğ ile çekilen dokuzuncu reklam filmi jeanlerin vazgeçilmez yol arkadaşına dönüşmesini konu alıyor. Konu yol arkadaşı olunca ünlü oyuncuya ‘Senin vazgeçemediğin yol arkadaşın kim?’ diye soruldu. Tatlıtuğ başta eşi Başak Dizer, çalışma arkadaşları, dostları ve Mavi olduğunu söyledi…

Sözcü'nün haberine göre; markanın CEO’su Cüneyt Yavuz, toplantı sonunda Kıvanç Tatlıtuğ’a kendisiyle alakalı sorular da yöneltti. Örneğin Tatlıtuğ’un en sevdiği yemek mantı ve humur işlerinden de vazgeçemiyor. Güne her sabah köpeğiyle koşarak başlıyor. Uğurlu rakamı sonsuzluğun da sembolü olan 8.

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YENİ DİZİ SÜRPRİZİ!

Teknolojiden uzak durmamaya çalışan ama sosyal medya zehirlenmesi de yaşamak istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ mümkün olduğunca her gün sosyal medyada gezindiğini de söyledi….

Kıvanç Tatlıtuğ yakın bir zamanda yeni bir dizi ile seyirci karşısında olacağını da anlattı. Yepyeni bir karaktere girmeye çalıştığı için son günlerde stresli olduğun belirten Tatlıtuğ ‘Uykusuz geceler yaşıyorum’ dedi…

Son olarak ünlü oyuncuya hiç unutamadığı ve vazgeçemediği bir anısı soruldu. Tatlıtuğ yakın zamanda yaşadığı heyacanı şöyle anlattı: “Son dönemde vazgeçemediğim birkaç anım oldu. Ama en unutulmazı Caretta Caretta’ları denize uğurladığım gündü. Onların yumurtadan çıkışı, denize yollamamız… O anda bunlara tanıklık etmek muhteşem ve unutulmazdı.”

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