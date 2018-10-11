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Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun dizisi Çarpışma ne zaman başlayacak? Çarpışma'nın oyuncu kadrosu belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 11.10.2018 20:54 | Son Güncelleme

Ay Yapım'ın yeni sezondaki iddialı dizisi Çarpışma'nın çekimleri başladı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Erkan Can'ın yer aldığı Çarpışma dizisi Kasım ayında Show TV ekranlarında olacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun dizisi Çarpışma ne zaman başlayacak? Çarpışma'nın oyuncu kadrosu belli oldu

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Ali Aydın'ın senaryosunu kaleme aldığı "Çarpışma" dizisinin çekimleri başladı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dizideki partneri de Elçin Sangu oldu. Adını Bodrum Masalı ile duyuran ve son olarak Çukur dizisinde de rol alan genç oyuncu Alperen Duymaz da Çarpışma kadrosuna katıldı.

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Dizide Melisa Aslı Pamuk,Sevtap Özaltun,İsmail Demirci,Hakan Kurtaş usta oyuncu Erkan Can da önemli rolleri canlandıracak. Kıvanç Tatlıtuğ'un komiser Mahir , Elçin Sangu'nun ise bankacı Zeynep karakterini canlandıracağı dizi bir kaza sonucu bir araya gelen 4 insanın hayatını konu ediyor.

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Diziye son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Furkan Kalabalık ve Kötü Çocuk filminde rol alan Buse Kahraman dahil oldu.


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