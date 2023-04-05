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  4. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisinde büyük hata! Arada sadece 4 dakika var

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisinde büyük hata! Arada sadece 4 dakika var

05.04.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı Show Tv'nin reyting rekortmeni yeni dizisi Aile salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin dün akşam yayınlanan beşinci bölümünde öyle bir hata yapıldı ki izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisinde büyük hata! Arada sadece 4 dakika var

Show TV'nin fenomen dizisi Aile'nin son bölümü yine büyük bir ilgi ile izlendi. Ay Yapım imzalı dizi dün akşam beşinci yeni bölümüyle ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizide yapılan çekim hatası izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Eko'nun vurulmasının ardından intikam için harekete geçen Aslan'ın, evden çıkmadan önce annesi ile konuşurken başka bir gözlük taktığı ancak sahnenin devamında, 4 dakika sonra helikopterden inerken başka bir gözlük taktığı görüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ 1

Aile dizisindeki bu devamlılık hatası seyircisinin dikkatinden kaçmadı ve sosyal medyanın diline düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ 3

REYTİNG LİSTESİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Temponun hiç düşmediği yeni bölüm gece boyunca övgü dolu yorumlar alırken, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Her bölümü soluksuz izlenen ‘Aile’nin dün akşam yayınlanan bölümü, AB’de 9.16 izlenme oranı (rating) 24.88 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 9.91 izlenme oranı (rating) 21.39 izlenme payı (share), Total’de ise 5.53 izlenme oranı (rating) 14.36 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride birinci oldu.

Aile DİZİSİ

Milyonları ekran başına kilitleyen dizi reytinglerde elde ettiği başarının yanı sıra sosyal medyaya da damgasını vurdu. #Aile etiketi Twitter Türkiye’de 9 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile

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