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  4. Kıvrımları sayesinde ünlü oldu! Iskra Lawrence itirafıyla dikkat çekti

Kıvrımları sayesinde ünlü oldu! Iskra Lawrence itirafıyla dikkat çekti

04.01.2024 10:04 | Son Güncelleme:
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Geçmişte model olmak için kapısını çaldığı ajanslardan geri çevrilen büyük beden model, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Kıvrımlarını sergileyen model son olarak itirafıyla dikkat çekti.

Büyük beden modeller arasında önce olan Iskra Lawrence sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fazla şişman olduğu gerekçesiyle 15 yaşındayken modellik ajanslarından red cevabı alan Iskra Lawrence şimdilerde farklı bikini markalarıyla çalışıyor.

Beden olumlama öncülerinden olan kıvrımlı model 2023'e veda ederken samimi bir itirafta bulundu. Iskra Lawrence 2023 yılında yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"Şeffaf olmak gerekirse, bir 2023 özeti yapmakta zorlandım çünkü dürüst olmak gerekirse, ailemiz için finansal ve duygusal olarak ve benim için fiziksel olarak zordu. Bu yıl kaybettiklerimizi geri kazanmaya o kadar odaklanmıştım ki kendi sağlığımı ve zindeliğimi ihmal ettim."

dgd

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Lawrance açıklamasının devamında "Yeni Yılın sıfırlanması bana her gün enerjimi nereye odaklayacağımı ve kendime, aileme, kariyerime ve finansal hedeflerime zaman ayıracağımı hatırlattı" dedi.

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Iskra Lawrence Model yaşında
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