Kıyafet seçimi sosyal medyada olay oldu! Transparan üstüyle kombin yapınca eleştirildi... Gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde bir kadının yaptığı dans olay oldu. Kadının başörtülü olduğunu zanneden sosyal medya kullanıcıları kadının transparan üst ve dar etek tercihinin uygun olmadığını belirterek eleştiri oklarını yöneltti.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölen görüntülerdeki kadının Azerbaycan asıllı Rus şarkıcı olan Asya Alizade olduğu ifade edildi. Sevilen şarkıcının aynı kombinle bir başka gönderisinin olduğu daha ortaya çıktı.

Sevilen şarkıcının başörtüsü değil de saçlarını gizlemek amacıyla bir aksesuar kullandığı belirtildi.