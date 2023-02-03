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Kıyafet seçimi sosyal medyada olay oldu! Transparan üstüyle kombin yapınca eleştirildi... Gerçek bambaşka çıktı

03.02.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan asıllı Rus şarkıcı olan Asya Alizade'nin Aralık ayında yaptığı bir dans paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Saçları örtüyle kapalı bir şekilde dans ettiği anları paylaşan Alizade, kıyafet seçimiyle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ancak Alizade’nin saçlarına tamamen aksesuar olarak örtüyü taktığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde bir kadının yaptığı dans olay oldu. Kadının başörtülü olduğunu zanneden sosyal medya kullanıcıları kadının transparan üst ve dar etek tercihinin uygun olmadığını belirterek eleştiri oklarını yöneltti.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

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Sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölen görüntülerdeki kadının Azerbaycan asıllı Rus şarkıcı olan Asya Alizade olduğu ifade edildi. Sevilen şarkıcının aynı kombinle bir başka gönderisinin olduğu daha ortaya çıktı.

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Sevilen şarkıcının başörtüsü değil de saçlarını gizlemek amacıyla bir aksesuar kullandığı belirtildi.

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sosyal medya tesettür

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