Sokak ortasında cinsel ilişkiye girerken görüntüleri çekilmişti! Kız arkadaşı adamı teşhis edince tutuklanmaktan kurtulamadı

İngiltere’nin Liverpool kentinde geçtiğimiz aylarda sokak ortasında cinsel ilişkiye giren bir çift görüntüleri kaydedilmişti. Görüntülerdeki kişilerin genç adamın sevgilisinin onu teşhis ederek polise bildirmesinin ardından 23 yaşındaki Joe Firby ve 35 yaşındaki dört çocuk annesi Kelly Couins olduğu ortaya çıktı. Aralık ayında çekilen görüntülerdeki kişilerin teşhis edilmesinden sonra taraflar gözaltına alınarak tutuklandı.

CEZASI BELLİ OLDU

Liverpool şehir merkezinin ortasındaki meydanda cinsel ilişki yaşayan ikili mahkeme karşısına çıktı. Firby ve Couins’e 12 ay topluluk emrine mahkûm edildi ve 120 saat ücretsiz çalışma yapması emredildi. Ayrıca 120 sterlin mahkeme masrafı ve 114 sterlin ek ücret ödemesi gerekiyor.

Cezanın ardından konuşan Couins pişman olduğunu dile getirerek, “Birbirimizi spor salonundan tanıyorduk. Bir Randevuya çıktık ve işler birden kontrolden çıktı. Bunu asla planlamamıştık. Çok pişmanım. Eylemlerimin sorumluluğunu her zaman üstlendim ve şimdi sadece yeni bir başlangıç yapmak ve tüm bunları geride bırakmak istiyorum." diye konuştu.