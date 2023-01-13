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Sokak ortasında cinsel ilişkiye girerken görüntüleri çekilmişti! Kız arkadaşı adamı teşhis edince tutuklanmaktan kurtulamadı

13.01.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Joe Firby isimli bir adam gece yarısında dört çocuk annesi 35 yaşındaki Kelly Couins ile sokak ortasında cinsel ilişkiye girerken yoldan geçen kişilerin cep telefonu kamerasına kaydedilmişti. Görüntülerin sosyal medyada ve haber sitelerinde gündem olmasından sonra Firby’in sevgilisi genç adamı teşhis ederek polise şikayet etti. Firby’in teşhis eden sevgilisinin şikayetinden sonra adam gözaltına alındı.

Sokak ortasında cinsel ilişkiye girerken görüntüleri çekilmişti! Kız arkadaşı adamı teşhis edince tutuklanmaktan kurtulamadı

İngiltere’nin Liverpool kentinde geçtiğimiz aylarda sokak ortasında cinsel ilişkiye giren bir çift görüntüleri kaydedilmişti. Görüntülerdeki kişilerin genç adamın sevgilisinin onu teşhis ederek polise bildirmesinin ardından 23 yaşındaki Joe Firby ve 35 yaşındaki dört çocuk annesi Kelly Couins olduğu ortaya çıktı. Aralık ayında çekilen görüntülerdeki kişilerin teşhis edilmesinden sonra taraflar gözaltına alınarak tutuklandı.

CEZASI BELLİ OLDU

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Liverpool şehir merkezinin ortasındaki meydanda cinsel ilişki yaşayan ikili mahkeme karşısına çıktı. Firby ve Couins’e 12 ay topluluk emrine mahkûm edildi ve 120 saat ücretsiz çalışma yapması emredildi. Ayrıca 120 sterlin mahkeme masrafı ve 114 sterlin ek ücret ödemesi gerekiyor.

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Cezanın ardından konuşan Couins pişman olduğunu dile getirerek, “Birbirimizi spor salonundan tanıyorduk. Bir Randevuya çıktık ve işler birden kontrolden çıktı. Bunu asla planlamamıştık. Çok pişmanım. Eylemlerimin sorumluluğunu her zaman üstlendim ve şimdi sadece yeni bir başlangıç yapmak ve tüm bunları geride bırakmak istiyorum." diye konuştu.

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cinsel ilişki İngiltere

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