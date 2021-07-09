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Kıyafeti kışkırtıcı bulunduğu için işinden kovulan genç kadın yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı

09.07.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da yaşayan ve garsonluk yapan Vanessa Zavala, kıyafeti ‘kışkırtıcı’ bulunduğu için işinden kovuldu. TikTok’ta ağlayarak çektiği bir videoyu paylaşan genç kadın kıyafeti yüzünden azarlandığını söyledi.

Kıyafeti kışkırtıcı bulunduğu için işinden kovulan genç kadın yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı

Geçtiğimiz günlerde ABD'de bulunan Disney World'e kıyafeti uygun bulunmadığı için giremeyen kadın, yaşadığı durumu sosyal medydan paylaşmış, söz konusu olay sonrasında binlerce kişi tepki göstermişti. Benzer bir durum Amerika’da bir barda garsonluk yapan Vanessa Zavala’nın başına geldi. Kadın müşterilerin korse, iç çamaşırı benzeri büstiyerlerle geldiği bar kulüp tarzı bir restoranda çalıştığını söyleyen genç kadın, sırf yönetim o gün giydiği büstiyeri beğenmedi için işten çıkarttığını iddia etti. Yöneticisinin kıyafetini çirkin ve uygunsuz bulduğu için kendisini sert bir dille uyardığını göz yaşları içinde anlattı.

KIYAFET KURALLARI BAŞINDA SÖYLENİLMEDİ

büstiyer

Videosunda “Benim uzun kollu büstiyerimden neden rahatsız olduğunu anlamıyorum” diyerek ağlayan kadın bir anda popüler oldu. İşten çıkarılma sebebi mekanın kıyafet kuralları olarak gösterilen kadın, kendisine ilk işe başladığında durumun anlatılmadığından da bahsetti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Amerika
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