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Kıyafeti uygunsuz bulunan kadın jüri görevinden atılınca sosyal medyadan isyan etti! “Ben bir sorun göremiyorum”

22.07.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Perth kentinden Rosie Zeppelin kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın, kıyafetinin uygunsuz olduğunu dile getirerek mahkemedeki jürilik görevinden kovulduğunu söyledi. Kıyafetinde yanlış bir şey görmediğini dile getiren kadın sosyal medyadan duruma tepki gösterince bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadın jüri görevinden atılınca sosyal medyadan isyan etti! “Ben bir sorun göremiyorum”

Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan Rosie Zeppelin isimli bir kadın sosyal medyadan mahkemenin kıyafet yönetmeliğini eleştiren bir paylaşım yaptı. Zepelin kıyafeti nedeniyle jüri görevinden men edildiğinş iddia ederek sosyal medyadan isyan etti. Gönderisine “Uygun kıyafeler giymediğiniz için jüri görevinden men edildiğinizde...” notunu ekledi. Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan gönderi sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

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SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

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Kırmızı bir lazer takımının içine sadece siyah dantelli bir üst giyen Zeppelin kıyafetinin mahkeme için uygun olduğunu savundu. Kıyafetinde herhangi bir resmi olmayan durum görmediğini ifade eden Zeppelin, “Ben bir sorun görmüyorum” dedi.

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Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan gönderisinde sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kıyafetinin mahkeme için uygun olmadığını savundu. Bazı kullanıcılar ise kişilerin özgür bir şekilde giyinmesi ve fikirlerin dış görünüşe bağlı olmaması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kıyafet
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