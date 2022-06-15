Kıyafeti yüzünden otobüse alınmadığını iddia etti! Genç kızın sözleri ülkede gündem yarattı

İsrail’de yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Or Akiva'dan Binyamina-Givat Ada'ya giden 9 numaralı toplu taşıma aracına binmek istediğini dile getiren 13 yaşındaki Tamara Lahav isimli bir kız ilginç bir yaklaşımla karşılaştı. Durakta beklediği sırada otobüsün geldiğini ve kağıyı açan şoförün kendisine yanında üzerini örtecek bir şeyin olup olmadığını sorduğunu iddia eden Lahav, soru karşısında şaşırdığını dile getirdi. Lahav, yanında üzerini örtecek bir şeyin olmadığını söylediğinde ise şoförün kapıyı kapatarak kendisini otobüse almadan uzaklaştığını ifade etti.Kibbutz Maabarot'ta yaşayan genç, otobüs şoförünün kendisine giyim tarzının "cinsel taciz" teşkil ettiğini söylediğini öne sürdü.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Binyamina'daki alışveriş merkezine gitmeyi planlayan Lahav, yaşadığı olay sonrasında gerçekten şaşırdığını ve duruma bir anlam veremediğini söyledi. Tamara'nın annesi Yael Lahav, sürücü hakkında toplu taşıma ulusal makamına şikayette bulundu. Sürücünün eylemlerini herkesin sahip olduğu temel hakların ihlali ve "her şeyden önce insan onurunun ihlali" olarak nitelendirdi.



