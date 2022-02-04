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Sosyal medya fenomeni kıyafeti fazla seksi bulunduğu için Vatikan’dan kovuldu! “Çok utandım”

04.02.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslen Brezilyalı olan sosyal medya fenomeni Juju Vieira, Roma ziyareti yaşadığı ilginç bir olayı anlattı. Roma’da Aziz Petrus Bazilikası’nı ziyaret eden Vieira, kıyafeti nedeniyle Vatikan’dan kovulduğunu iddia etti. Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Vieira bu anı hayatının en utandığı zamanı olarak tanımladı.

Sosyal medya fenomeni kıyafeti fazla seksi bulunduğu için Vatikan’dan kovuldu! “Çok utandım”

Aslen Brezilyalı olan sosyal medya fenomeni Juju Vieira, Roma ziyareti sırasında dar bir elbise ve uzun çizmeler ile Aziz Petrus Bazilikası’nı gezmeye başladı. Gezisi sırasında bütün turistlerin yaptığı gibi fotoğraf çekildiğini söyleyen Vieira, bir kişinin yanına gelerek kendisini uyardığını ve gitmesini istediğini iddia etti. O anlarda çevresindeki kişilerinde uyarı duyduğunu çok utandığını dile getiren Vieira, kıyafet kurallarını bilmediğini ve normalde dışarı çıktığı gibi ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

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“KURALLAR OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

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Aziz Petrus Bazilikası’nı ziyaret etmek için kıyafet kurallarının olduğunu bilmediğini söyleyen Vieira, “Kurallar olduğunu bile bilmiyordum. Herkesin fotoğraf çekmeye gittiği gibi ben de Vatikan'a gittim. Orada çalışan bir bey yanıma geldi ve buranın ibadet yeri olduğunu ve düzgün giyinmediğimi söyleyerek beni Vatikan'dan kovdu. Utandım çünkü orada bunu duyan başka insanlar vardı. Kendimi saygısız hissettim” dedi.

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Sosyal medya fenomeninin paylaşımından sonra kullanıcıların büyük bir bölümü insanların kıyafet kurallarına uymadıkları için ayrılmalarının istenmesinin yaygın olduğunu iddia etti. Aziz Petrus Bazilikası’nın web sitesinde “Kadınların kolsuz üstler, kısa üstler veya dar gömlekler giymelerine izin verilmiyor. Omuzlar örtülmeli, etek veya elbise giyiliyorsa dizleri kapatmalıdır.” ifadeleri yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Vatikan
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