Kıyafetinden dolayı mağazadan atılan sosyal medya fenomeni Lara Ferreira isyan etti! “O kadar ateşliyim ki...”

Brezilya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Lara Ferreira, Miami’deki ziyareti sırasında bir mağazaya alışveriş yapmak için girdiğini anlattı. Mağaza çalışanın kendisini tanıdığını iddia eden Ferreira, bol kıyafetler giymesine rağmen çalışanın görünüşünün uygun olmadığını söylemesi üzerine şaşırdığını dile getirdi. Fenomen isim karşılaştığı durumun çekici kadın olması ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarından dolayı yaratılan önyargıyla oluştuğunu ifade etti.

“AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİM”

Sosyal medya hesabından seksi fotoğraf ve videolarını satarak gelir elde ettiğini anlatan Ferreira, “O kadar ateşliyim ki bana katlanamıyorlar. Beni mağazadan çıkartmaya çalıştığında kendimi aşağılanmış hissettim. Görünüşümde hiçbir sıkıntı yoktu ve defalarca Brezilya’da bu şekilde dolaştım” dedi.

Çalışanın kendisini sosyal medyadan tanıdığı için sert bir tepki verdiğini söyleyen Ferreira, “Çalışan beni yapmadığım bir şeyle suçladı, benim için bu sadece seksi olduğum için bir önyargı. Çalışan beni tanıdı ve bilerek bu şekilde davrandı” diye konuştu.



