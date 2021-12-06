HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kıyafetleriyle denize giren kadın boğulma tehlikesi yaşadı

Kıyafetleriyle denize giren kadın boğulma tehlikesi yaşadı

06.12.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da akşam saatlerinde kıyafetleriyle denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan Nihal Y. (28), deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Kıyafetleriyle denize giren kadın boğulma tehlikesi yaşadı

Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı sahilinde yaşandı. Kıyafetleriyle denize giren Nihal Y., bir süre sonra çığlık atarak yardım istedi.

Boğulma tehlikesi yaşayan Nihal Y.’nin sesini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla beraber olay yerine, polis, sağlık ve deniz polisi sevk edildi.

Boğularak öldürülen çiftin cesetleri tandıra gömülmüştü! Kan donduran vahşet için müebbet hapis istemiBoğularak öldürülen çiftin cesetleri tandıra gömülmüştü! Kan donduran vahşet için müebbet hapis istemi

DENİZİ POLİSİ KURTARDI

Deniz polisi, ihbarın yapıldığı bölgenin açıklarında arama çalışması yaparken, yaklaşık 50 metre açıkta gördükleri Nihal Y.’yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanına götürdü.

Burada bottan indirilen Nihal Y., hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kan donduran vahşet! Evde ölü bulunan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktıKan donduran vahşet! Evde ölü bulunan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğulduİstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
PARTNER Şaşırtan detay! Şaşırtan detay!
Eski vekilin oğlu koronavirüsten hayatını kaybettiEski vekilin oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBB'de görev değişikliği sonrası siyasilerden peş peşe mesajlar

TBB'de görev değişikliği sonrası siyasilerden peş peşe mesajlar

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Metin Feyzioğlu'ndan veda mesajı: Allaha ısmarladık

Metin Feyzioğlu'ndan veda mesajı: Allaha ısmarladık

Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.