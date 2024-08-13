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    4. Kıyıdan sadece birkaç metre uzaklıkta görüldü! Plajdakiler büyük bir panikle izledi... "Bu alışılmadık bir durum"

    Kıyıdan sadece birkaç metre uzaklıkta görüldü! Plajdakiler büyük bir panikle izledi... "Bu alışılmadık bir durum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.08.2024 08:50
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey bölgesindeki bir sahilde kıyıya oldukça yakın bir kesimde köpek balığı görüldü. Çocukların yakınında gizlenen 1,8 metrelik bir dev köpek balığı dehşete dolu anlara neden oldu.

    Kıyıdan sadece birkaç metre uzaklıkta görüldü! Plajdakiler büyük bir panikle izledi... "Bu alışılmadık bir durum"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey bölgesindeki bir sahilde çocukların yüzdüğü sırada köpek balığı görüldü. Ebeveynler dehşet içinde çocuklarını güvenli bir yere götürmek için çığlıklar atarak uzaklaşmaya çalıştılar.

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    Philadelphia Inquirer'a göre, Cape May Point plajındaki devriye köpek balığının kıyıdan sadece beş metre uzaklıkta ve diz boyunu aşmayan bir suda bulunduğunu söyledi. Köpek balığının derin sulara doğru hareket etmesi için yaklaşık 1 saat boyunca deniz yüzücülere kapatıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika köpekbalığı
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