Kıyıdan sadece birkaç metre uzaklıkta görüldü! Plajdakiler büyük bir panikle izledi... "Bu alışılmadık bir durum"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey bölgesindeki bir sahilde çocukların yüzdüğü sırada köpek balığı görüldü. Ebeveynler dehşet içinde çocuklarını güvenli bir yere götürmek için çığlıklar atarak uzaklaşmaya çalıştılar.

Philadelphia Inquirer'a göre, Cape May Point plajındaki devriye köpek balığının kıyıdan sadece beş metre uzaklıkta ve diz boyunu aşmayan bir suda bulunduğunu söyledi. Köpek balığının derin sulara doğru hareket etmesi için yaklaşık 1 saat boyunca deniz yüzücülere kapatıldı.