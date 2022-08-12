YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kıyır kıyır oluyor! Şeftali marmelatlı kurabiye tarifi

Kıyır kıyır oluyor! Şeftali marmelatlı kurabiye tarifi

12.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurabiye çayın, kahvenin yanına en çok yakışan atıştırmalıklar arasında bulunuyor. Her çeşidi ayrı lezzetli olan kurabiyeyi marmelatlı olarak denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Şeftali marmelatıyla yapılan bu kurabiye tarifi vazgeçilmezlerinizden olacak.

Kıyır kıyır oluyor! Şeftali marmelatlı kurabiye tarifi

Şeftali en sevilen ve ferahlatan meyvelerden. Tatlılara oldukça yakışan şeftali birçok tatlı tarifinde kullanılıyor. Ancak kurabiyeye ayrı bir lezzet katıyor. Kurabiye ile şeftali marmelatının tadını alınca vu tarifi neden daha önce denemedim diyeceksiniz. Kahvenin yanına oldukça yakışan bu kurabiyeyi mutlaka denemeniz gerekiyor.

ŞEFTALİ MARMELATLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

150 gr tereyağı

Şeftali marmeladı için:

1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
100 gr çekilmiş fındık
1.5 su bardağı un
Yarım su bardağı pudraşeker
1 yumurta

Yapılışı

  • Tereyağı, yumurta, vanilya ve şekeri mikserin düşük ayarında çırpın. Önce ince çekilmiş fındık, ardından kabartma tozu ile birlikte elenmiş unu ekleyip hamuru yoğurun.
  • Streç folyoya sarıp 2 saat buzdolabında dinlendirin.
  • Hamuru unlanmış tezgah üzerinde 2 mm kalınlığında açıp, yarısını bütün kalan yarısını ise ortası açık kalıplarla kesin.
  • Fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece ayarlı fırında pembeleşene kadar pişirin. Pişen kurabiyeleri ızgara teli üzerine alıp soğumaya bırakın.
  • Soğuyan bütün kurabiyelerin üzerine şeftali marmeladı sürüp, ortası açık olanları üzerlerine yerleştirin. Pudra şeker serpip servis yapın.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 sene boyunca dayanacak mutlaka deneyin! Köz biber konservesi tarifi, köz biber konservesi nasıl yapılır?1 sene boyunca dayanacak mutlaka deneyin! Köz biber konservesi tarifi, köz biber konservesi nasıl yapılır?
Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
şeftali tarifi tatlı kurabiye şeftali marmelat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Tepki çeken hareket! "Biraz edep"

Tepki çeken hareket! "Biraz edep"

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Faydaları saymakla bitmiyor! Bu şekilde tüketin: Cinsel gücü artırıyor

Faydaları saymakla bitmiyor! Bu şekilde tüketin: Cinsel gücü artırıyor

Çöpe atmayın! Bayat ekmek nasıl yumuşatılır?

Çöpe atmayın! Bayat ekmek nasıl yumuşatılır?

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.