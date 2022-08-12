Kıyır kıyır oluyor! Şeftali marmelatlı kurabiye tarifi

Şeftali en sevilen ve ferahlatan meyvelerden. Tatlılara oldukça yakışan şeftali birçok tatlı tarifinde kullanılıyor. Ancak kurabiyeye ayrı bir lezzet katıyor. Kurabiye ile şeftali marmelatının tadını alınca vu tarifi neden daha önce denemedim diyeceksiniz. Kahvenin yanına oldukça yakışan bu kurabiyeyi mutlaka denemeniz gerekiyor.

ŞEFTALİ MARMELATLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

150 gr tereyağı

Şeftali marmeladı için:

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

100 gr çekilmiş fındık

1.5 su bardağı un

Yarım su bardağı pudraşeker

1 yumurta

Yapılışı

Tereyağı, yumurta, vanilya ve şekeri mikserin düşük ayarında çırpın. Önce ince çekilmiş fındık, ardından kabartma tozu ile birlikte elenmiş unu ekleyip hamuru yoğurun.

Streç folyoya sarıp 2 saat buzdolabında dinlendirin.

Hamuru unlanmış tezgah üzerinde 2 mm kalınlığında açıp, yarısını bütün kalan yarısını ise ortası açık kalıplarla kesin.

Fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece ayarlı fırında pembeleşene kadar pişirin. Pişen kurabiyeleri ızgara teli üzerine alıp soğumaya bırakın.

Soğuyan bütün kurabiyelerin üzerine şeftali marmeladı sürüp, ortası açık olanları üzerlerine yerleştirin. Pudra şeker serpip servis yapın.

AFİYET OLSUN!



