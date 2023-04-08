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  4. Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor... “Umarım birileri araştırmıştır”

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor... “Umarım birileri araştırmıştır”

08.04.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Batı Sussex bölgesinde 72 yaşındaki Marilyn Inglis isimli bir adam sahilde yürüyüş yaptığı sırada kıyıya vuran ilginç bir canlıyla karşılaştı. Canlının ne olduğunu bilemeyen Inglis cep telefonuyla kıyıyı çekerek sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi çekti.

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor... “Umarım birileri araştırmıştır”

72 yaşındaki Marilyn Inglis isimli bir adam sahilde yürüyüş yaptığı anlarda tuhaf bir keşfe imza attı. Kıyıya vuran canlının ne olduğunu bilmediğini belirten adam, “Yarı saydam bir kafası ve uzun bir kuyruğu vardı. Daha öncesinde hiçbir balıkta görmediğim iki farklı yüzgece sahipti. Bir süre öylece durup baktım. Bir uzaylı andırıyordu” dedi.

YORUMLAR PEŞİ SIRA GELDİ

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Kıyıya vuran canlının 60 cm’den uzun olduğunu belirten Inglis, “Gösterdiğim kimsenin bu canlının ne olduğuna dair herhangi bir bilgisi yok. Gerçek hayattaki hali fotoğraflardan daha ürkütücüydü. Umarım birisi onu araştırmıştır” dedi.

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Sosyal medya kullanıcıları gönderiye akın ederek canlının ne olabileceğine dair yorumlarda bulundu. Deniz Koruma Derneği’ndeki araştırmacılar fotoğraflardan gördükleri kadarıyla canlının bir ışın balığı türü olabileceğini dile getirdi.

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