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Kıyıya vuran tanımlanamaz nesne panik yarattı! İnsan bacağı zannettiler gerçek bambaşka çıktı

18.10.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yartamayı başardı. Kumsalda fark edilen ürkütücü nesnenin ilk olarak insan bacağı olduğu düşünüldü. Büyük bir panikle polise haber verildikten sonra aslında gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar ürkütücü nesnenin bir balinanın cinsel organından kopan parça olabileceğini dile getirdi.

Avustralya’da bir okyanus kıyısında bulunan nesne sosyal medyanın gündemine yerleşti. Queensland'deki Magnetic Island'da kumsalda yürüdüğü sırada kıyıya vuran ilginç bir nesne gören kadın bu anları sosyal medyadan paylaştı. Kadın videoyu, “Bu da ne? Bacağım kadar büyük. İğrenç!” notuyla paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide gizemli nesnenin insan bacağı olduğu iddia edildi.

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UZMANLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

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Yaban hayatı araştırmacısı Dr Vanessa Pirott, kambur balinaların şu anda bölgede üremekte olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntüye dair ise bu gizemli nesnenin erkek bir balinanın kavga sırasında cinsel organından kopan bir parça olabileceğini vurguladı.

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Balinaların çiftleşme mevsimi boyunca dişilerinin sevgisini kazanmak için aralarında savaştıklarını ifade eden Pirott, “Bir bilim insanı olarak sosyal medya görüntüsünden çok daha fazla bilgiye sahip olmak isterdim. Bu tanımlanamayan nesnenin bulunduğu yer, şu anda çok sayıda kambur balinanın bulunduğu yer. Bu aşamada kesin olmamakla birlikte balina cinsel organ parçası olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Avustralya balina
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