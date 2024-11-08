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Kıymalı köfteden farkı yok: Yeşil mercimekten leziz köfte tarifi! Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.11.2024 16:28
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Yeşil mercimek köftesi tarifini tadanlar içinde kıyma olmadığına inanmıyor. Hem sağlıklı hem de bir o kadar doyurucu olan yeşil mercimek köftesini çocuklar da bayılarak tüketiyor. Kıyma yerine yeşil mercimek kullanarak muhteşem lezzette köfteler yapabilirsiniz. Peki, yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kıymalı köfteden farkı yok: Yeşil mercimekten leziz köfte tarifi! Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 10
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Yeşil mercimek köftesi tarifi klasik köfte tarifleriyle neredeyse aynı lezzette oluyor. Et sevmeyenler için de harika bir alternatif olan yeşil mercimek köftesi tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 yumurta
  • 1 kase maydanoz
  • 1 orta boy soğan (rendelenmiş)
  • 1-2 diş sarımsak
  • 3-4 yemek kaşığı galeta unu
  • Pul biber, kimyon, karabiber, tuz

TARİF

  • Mercimekleri yıkayıp yumuşayana kadar haşlayın.
  • Pişen mercimekleri çatalla veya elinizle ezin.
  • Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.
  • Karışımdan koparıp köfte şeklinde şekil verin.
  • Az yağda arkalı önlü kızartın.
  • Yanına turşu, ketçap ve mayonezle servis yapın.
  • Harcınız çok kuru olursa elinizi hafif suyla ıslatıp tekrar yoğurun.

AFİYET OLSUN!

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