Kıymalı köfteden farkı yok: Yeşil mercimekten leziz köfte tarifi! Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır?

Yeşil mercimek köftesi tarifi klasik köfte tarifleriyle neredeyse aynı lezzette oluyor. Et sevmeyenler için de harika bir alternatif olan yeşil mercimek köftesi tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER 1 su bardağı yeşil mercimek

1 yumurta

1 kase maydanoz

1 orta boy soğan (rendelenmiş)

1-2 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı galeta unu

Pul biber, kimyon, karabiber, tuz

TARİF Mercimekleri yıkayıp yumuşayana kadar haşlayın.

Pişen mercimekleri çatalla veya elinizle ezin.

Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.

Karışımdan koparıp köfte şeklinde şekil verin.

Az yağda arkalı önlü kızartın.

Yanına turşu, ketçap ve mayonezle servis yapın.

Harcınız çok kuru olursa elinizi hafif suyla ıslatıp tekrar yoğurun.

AFİYET OLSUN!