Kıymalı köfteden farkı yok: Yeşil mercimekten leziz köfte tarifi! Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır?

Yeşil mercimek köftesi tarifini tadanlar içinde kıyma olmadığına inanmıyor. Hem sağlıklı hem de bir o kadar doyurucu olan yeşil mercimek köftesini çocuklar da bayılarak tüketiyor. Kıyma yerine yeşil mercimek kullanarak muhteşem lezzette köfteler yapabilirsiniz. Peki, yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.