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  4. Kız kardeşinin kocası tarafından sürekli darp edildiğini iddia etti! Damadı ağaca bağlayıp cezalandırdı

Kız kardeşinin kocası tarafından sürekli darp edildiğini iddia etti! Damadı ağaca bağlayıp cezalandırdı

29.04.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’da kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir adamın sürekli karısını çocuklarının gözü önünde darp ettiği kadının ailesi tarafından öğrenilince cezası ağır oldu. Evliliği boyunca şiddet gördüğü ifade edilen kadının ağabeyi damadı ağaca bağlayarak cezalandırdı.

Kız kardeşinin kocası tarafından sürekli darp edildiğini iddia etti! Damadı ağaca bağlayıp cezalandırdı

Nijerya’da bir aile içi şiddete ait cezalandırma görüntüleri kısa sürede viral olmayı başardı. İsmi açıklanmayan kadının evliliği süresinde birçok kez şiddet gördüğünü ağabeyine söylemesinden sonra ortalık bir anda karıştı. Kız kardeşinin intikamını almak isteyen ağabey damada unutamayacağı bir ceza verdi.

ÖNCE EVİNİ BASTILAR

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Kız kardeşinin şiddet gördüğünü öğrendikten sonra öfkelenen ağabey ve beraberindeki birkaç aile üyesi damadın evini basarak onu dışarı çıkarttı. Kız kardeşlerinin eşinin üzerini çıkartarak kollarından ağaca bağlayan aile üyeleri ardından ise 200 kez kırbaçlayarak intikam aldı. Olay sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları intikamı doğru bulurken bazıları ise şiddetin hiçbir türlüsünün meşrulaştırılmaması gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya darp şiddet

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