Gelin kendisini aldatan nişanlısını düğün gününde ifşa etti! Herkesin önünde ihanet mesajlarını okudu

Avustralya’da yaşayan bir kadın düğününe sadece birkaç gün varken müstakbel kocası tarafından aldatıldığını öğrendi. Nişanlısının başka bir kadınla mesajlaşmalarını okuyan kadın büyük bir şok yaşadı. Uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısıyla evlenmek için büyük bir heyecan hissettiğini dile getiren kadın, “Düğünüme sadece birkaç gün kalmıştı. Okuduğum her mesaj kalbime bir hançer gibi saplandı” dedi.

HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANDI

Düğün gününde tüm davetlilerin gözü önünde nişanlısının başka bir kadınla konuşmalarını okumaya başlayan kadın, güne damadın şüphelenmemesi için hiçbir şey yokmuş gibi başladı. Davetlilerin şaşkın bakışları altında aldatıldığını itiraf eden kadın damadı terk ederek düğün alanından çıktı.