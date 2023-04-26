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Gelin kendisini aldatan nişanlısını düğün gününde ifşa etti! Herkesin önünde ihanet mesajlarını okudu

26.04.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da ismi açıklanmayan bir gelin ve damadın düğün törenine ihanete ait görüntüler damga vurdu. Gelin düğününden sadece birkaç gün önce aldatıldığını öğrendiğinde damattan intikam almak istedi. Tüm davetlilerin gözü önünde gelin mesajları okuyarak damadın ihanetini ifşa etti. Olay sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı.

Gelin kendisini aldatan nişanlısını düğün gününde ifşa etti! Herkesin önünde ihanet mesajlarını okudu

Avustralya’da yaşayan bir kadın düğününe sadece birkaç gün varken müstakbel kocası tarafından aldatıldığını öğrendi. Nişanlısının başka bir kadınla mesajlaşmalarını okuyan kadın büyük bir şok yaşadı. Uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısıyla evlenmek için büyük bir heyecan hissettiğini dile getiren kadın, “Düğünüme sadece birkaç gün kalmıştı. Okuduğum her mesaj kalbime bir hançer gibi saplandı” dedi.

HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANDI

Düğün gününde tüm davetlilerin gözü önünde nişanlısının başka bir kadınla konuşmalarını okumaya başlayan kadın, güne damadın şüphelenmemesi için hiçbir şey yokmuş gibi başladı. Davetlilerin şaşkın bakışları altında aldatıldığını itiraf eden kadın damadı terk ederek düğün alanından çıktı.

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Avustralya Aldatma düğün gelin damat ihanet

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