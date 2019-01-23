YEMEK

Kızartmanın en lezzetli hali! Tadına doyum olmaz 7 mücver tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.01.2019 15:38 | Son Güncelleme

Kabak sevmeyene bile klasik mücveri afiyetle yedirebiliriz! Ancak sadece kabak mücvere takılıp kalmak istiyoruz. Sizlere çok leziz 7 farklı mücver sunuyoruz. Şimdiden afiyetler olsun!

Kızartmanın en lezzetli hali! Tadına doyum olmaz 7 mücver tarifi

Kendini börek sanan mücver

börek

Mevsimin en taze sebzelerini bu tarifte topluyoruz. Farklı bir mücver tarifi yaptığımız kesin çünkü içine bir de bulgur ekliyoruz. Ortaya çıkan tat börek gibi ama mücver gibi de. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Domates mücveri

domates
Son derece basit bir tarifle karşınızdayız. Domatesin çekirdeklerini çıkararak ekmek içiyle harmanlıyoruz. Piş kızgın yağda pişirmeyi tercih ettik, dilerseniz fırına da verebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Ispanak mücveri

ıspanak

En lezzetli kış sebzelerinden biri olan ıspanağın yemeğini yapmak yerine mücver olarak değerlendirdik. Demir deposu olan ıspanığı bir türlü yediremediğiniz çocuklarınıza bile afiyetle yedirebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Karnabahar mücver

karnabahar

Yumurtayla beraber sunduğumuz karnabahar mücver son derece sağlıklı ve göze de hitap eden bir yemek. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Waffle makinesinde yağsız patates mücveri

patates

Evinizde waffle makinesini bir rafa kaldırdıysanız geri çıkarmanızın vakti gelmiştir sevgili okur. Diyet yapıyorsanız bu tarif tam da size göre! Waffle makinesinde yağsız patates mücveri tarifi için tıklayın.

Otlu mücver

otlu

Taze otlarla hazırlanan mücver tarifimiz son derece besleyici bir yemek oldu. Tarife dilediğiniz yeşilliği ekleyerek şekillendirebilirsiniz. Detayları görmek için tıklayın.

Karides mücver

karides

En özelini en sona bıraktık :) Sadece sebzelerden değil deniz ürünlerinden harika mücverler yapabileceğinizi kanıtladık! Tarifi merak ediyorsanız tık tık!

Başlıksız-1

İsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlarİsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlar
Tarçının 10 faydası bilimsel olarak kanıtlandıTarçının 10 faydası bilimsel olarak kanıtlandı
Tarifi sır gibi saklanıyor! Çorlu halkı bu lezzet için...Tarifi sır gibi saklanıyor! Çorlu halkı bu lezzet için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mücver tarifleri kolay yemek tarifleri

En Çok Okunan Haberler

Onu şimdi 7'den 77'ye herkes tanıyor! Bulabildiniz mi?

Onu şimdi 7'den 77'ye herkes tanıyor! Bulabildiniz mi?

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

3 dakikadan fazla pişirirseniz...

3 dakikadan fazla pişirirseniz...

Zeytinyağını tuz ruhu ile karıştırırsanız...

Zeytinyağını tuz ruhu ile karıştırırsanız...

Sakın buzdolabına poşetli sebze koymayın!

Sakın buzdolabına poşetli sebze koymayın!

Tarifi sır gibi saklanıyor! Çorlu halkı bu lezzet için...

Tarifi sır gibi saklanıyor! Çorlu halkı bu lezzet için...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

1 Hafta Boyunca Aç Karnına Bal ve Sarımsak Yerseniz Ne Olur?

1 Hafta Boyunca Aç Karnına Bal ve Sarımsak Yerseniz Ne Olur?

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Siz Uyurken 8 Saat Boyunca Yağ Yakmaya Devam Ettiren Mucize İçecek!

Siz Uyurken 8 Saat Boyunca Yağ Yakmaya Devam Ettiren Mucize İçecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarçının 10 faydası bilimsel olarak kanıtlandı

Tarçının 10 faydası bilimsel olarak kanıtlandı

Çorlu'nun meşhur yağlı simidinin malzemeleri sır gibi saklanıyor

Tarifi sır gibi saklanıyor! Çorlu halkı bu lezzet için...

Bugün bile denemeye değer 10 antik lezzet

Bugün bile denemeye değer 10 antik lezzet

Buzdolabında 8 kurala uyun sağlığınızdan olmayın

Sakın buzdolabına poşetli sebze koymayın!

Yemeklerinizin tadını bozan 5 mutfak hatası

3 dakikadan fazla pişirirseniz...

Üreticisinden püf noktalar: Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Zeytinyağını tuz ruhu ile karıştırırsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.