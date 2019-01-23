Kızartmanın en lezzetli hali! Tadına doyum olmaz 7 mücver tarifi

Kendini börek sanan mücver

Mevsimin en taze sebzelerini bu tarifte topluyoruz. Farklı bir mücver tarifi yaptığımız kesin çünkü içine bir de bulgur ekliyoruz. Ortaya çıkan tat börek gibi ama mücver gibi de. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Domates mücveri



Son derece basit bir tarifle karşınızdayız. Domatesin çekirdeklerini çıkararak ekmek içiyle harmanlıyoruz. Piş kızgın yağda pişirmeyi tercih ettik, dilerseniz fırına da verebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Ispanak mücveri

En lezzetli kış sebzelerinden biri olan ıspanağın yemeğini yapmak yerine mücver olarak değerlendirdik. Demir deposu olan ıspanığı bir türlü yediremediğiniz çocuklarınıza bile afiyetle yedirebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Karnabahar mücver

Yumurtayla beraber sunduğumuz karnabahar mücver son derece sağlıklı ve göze de hitap eden bir yemek. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Waffle makinesinde yağsız patates mücveri

Evinizde waffle makinesini bir rafa kaldırdıysanız geri çıkarmanızın vakti gelmiştir sevgili okur. Diyet yapıyorsanız bu tarif tam da size göre! Waffle makinesinde yağsız patates mücveri tarifi için tıklayın.