MAGAZİN

'Kızı Bali'ye götürmek için kredi çektim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Eser Yenenler adını vermediği eski sevgilisiyle ilgili bakın neler dedi

Eser Yenenler, samimi bir itirafta bulundu. Eski sevgilisini mutlu etmek için bakın ne yapmış!

"Bir kızla çıkıyordum. Çok sosyetikti"

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Eser Yenenler 5 aydır BKM Mutfak UnIq’te sahnelediği tek kişilik gosterisi ‘Tbt’de özel hayatına da girdi. Bir hayli konuşulacak anısını magazin dünyasıyla değil, seyircileriyle sahnede paylaştı.
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Posta gazetesinde yer alan habere göre; Eser Yenenler, “Bir kızla çıkıyordum. Çok sosyetikti. ‘Haydi tatile Bali’ye gidelim’ dedi. Google’a bir baktım çok pahalı. Param yetmiyor. E, kızı da götürmem gerekiyor. Sonunda bankaya gittim” dedi.
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Eser Yenenler kahkahalar eşliğinde kesilen anısına şöyle devam etti: “Tatil için bankadan kredi çektim. Bali’ye gidip tatil yaptık.”
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Eser Yenenler’in adını vermeden bahsettiği kişi altı ay aşk yaşadığı sosyetik güzel Dila Tarkan’dı.
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Sevgililer 29 Aralık 2016’da birlikte Bali’ye tatile gitmişti...
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Havalimanında görüntülenen ikili "Soğuktan kaçıyor, güneşe gidiyoruz. Kış şartlarında farklı bir tatil deneyimi olacak” demişti.
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Anahtar Kelimeler:
Eser Yenenler Dila Tarkan

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