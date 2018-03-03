'Kızı Bali'ye götürmek için kredi çektim'

Eser Yenenler, samimi bir itirafta bulundu. Eski sevgilisini mutlu etmek için bakın ne yapmış!

"Bir kızla çıkıyordum. Çok sosyetikti"

1 / 8 Eser Yenenler 5 aydır BKM Mutfak UnIq’te sahnelediği tek kişilik gosterisi ‘Tbt’de özel hayatına da girdi. Bir hayli konuşulacak anısını magazin dünyasıyla değil, seyircileriyle sahnede paylaştı.

2 / 8 Posta gazetesinde yer alan habere göre; Eser Yenenler, “Bir kızla çıkıyordum. Çok sosyetikti. ‘Haydi tatile Bali’ye gidelim’ dedi. Google’a bir baktım çok pahalı. Param yetmiyor. E, kızı da götürmem gerekiyor. Sonunda bankaya gittim” dedi.

3 / 8 Eser Yenenler kahkahalar eşliğinde kesilen anısına şöyle devam etti: “Tatil için bankadan kredi çektim. Bali’ye gidip tatil yaptık.”

4 / 8 Eser Yenenler’in adını vermeden bahsettiği kişi altı ay aşk yaşadığı sosyetik güzel Dila Tarkan’dı.

5 / 8 Sevgililer 29 Aralık 2016’da birlikte Bali’ye tatile gitmişti...

6 / 8 Havalimanında görüntülenen ikili "Soğuktan kaçıyor, güneşe gidiyoruz. Kış şartlarında farklı bir tatil deneyimi olacak” demişti.

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